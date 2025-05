'मैं लंबे समय से...,' 3000 दिन बाद हुई टीम इंडिया में वापसी तो जानें करुण नायर ने क्या कहा?

Karun Nair First Reaction On His Return To The Test Team: करुण नायर आखिरकार करीब 3000 दिन बाद दोबारा भारतीय टीम में वापसी करने में कामयाब हो गए हैं. घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन का उन्हें इनाम मिला है. लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापस आकर वह काफी खुश हैं. आईपीएल के 66वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की जीत के बाद उन्होंने कहा, 'काफी अच्छा लग रहा है. हम इस जीत के हकदार थे. जारी सीजन में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए. मगर इस मुकाबले में हमने दिखा दिया कि हमारी टीम तगड़ी थी. बस कुछ मैच हमारे खराब गुजरे.'

33 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'घरेलू क्रिकेट में मैं काफी रन बनाकर यहां तक आया था. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी. पारी के दौरान जल्दी बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास कर रहा था. जिसपर कोचों ने सलाह दिया कि थोड़ा समय लेकर फिर बड़े शॉट्स के लिए जाएं.'

Karun Nair said - "I am very grateful to make a comeback in the India Test team". pic.twitter.com/LY3WK0SDpM — Tanuj (@ImTanujSingh) May 24, 2025

भारतीय टीम में दोबारा मौका मिलने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'बहुत शुक्रगुजार हूं कि दोबारा वापसी कर सका. खुद को काफी खुशकिस्मत समझ रहा हूं कि फिर से मौका मिला है. आप लोगों की तरह ही मुझे भी पता चला है. मैं लंबे समय से वापसी का इंतजार कर रहा था. बधाई के बहुत सारे संदेश मिले हैं.'

करुण नायर का टेस्ट करियर

करुण नायर टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट और वनडे में पहले ही डेब्यू कर चुके हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने छह टेस्ट और दो वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की सात पारियों में 62.33 की औसत से 374, जबकि वनडे की दो पारियों में 23 की औसत से 46 रन निकले हैं. नायर के नाम एक दोहरा शतक और एक शतक दर्ज है. यहां उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 303 रनों की है.

