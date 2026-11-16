रोहित शर्मा टीम में बने रहने चाहिए? कपिल देव ने सुना दिया फैसला

कुछ महीने पहले अगले साल यानी 2027 में होने वाले विश्व कप की नीति में रोहित शर्मा को लेकर पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की विदाई हुई थी! लेकिन अब न्यूजीलैंड सीरीज के बाद रोहित शर्मा घिर गए हैं. करियर की किसी एक सीरीज में सबसे कम औसत (7. 50) रूपी अनचाहे रिकॉर्ड के अब रोहित को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. मीडिया सहित पूर्व दिग्गजों ने बातें करना शुरू कर दिया है. और अब कपिल देव ने भारतीय वनडे टीम में रोहित शर्मा की जगह पर अपनी बात रखी है.

कपिल देव ने भारतीय वनडे टीम में रोहित शर्मा की जगह पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें टीम में रखने या न रखने का फैसला पूरी तरह से चयन समिति पर निर्भर करता है. पूर्व कप्तान ने कहा, 'अगर वह खेल सकते हैं, तो ठीक है. मैं यह चयनकर्ताओं पर छोड़ता हूं. अगर वे कोई फैसला लेते हैं, तो उनका समय समाप्त हो गया है.'

कपिल ने कहा, 'यह पूरी तरह से चयनकर्ताओं पर निर्भर है क्योंकि वे सामूहिक रूप से सोच रहे हैं कि खेल के लिए सबसे अच्छा क्या है. रोहित ने देश की शानदार सेवा की है, और वह जीवन भर यहां नहीं रहने वाले हैं. गावस्कर, सचिन, अनिल कुंबले, आर अश्विन, एमएस धोनी सभी चले गए. और आपको एक दिन जाना ही होगा.'

रोहित के बारे में कपिल की टिप्पणी इस भावना को दर्शाती है कि ऐसे निर्णय अंततः चयन समिति पर निर्भर करते हैं, जिसे टीम की लंबी योजना के मुकाबले व्यक्तिगत प्रदर्शन को संतुलित करना होगा. चयनकर्ताओं के सामने अब यह तय करने का कार्य है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर का शतक फॉर्म में वापसी का संकेत देता है या न्यूजीलैंड श्रृंखला इस प्रारूप में उनकी वर्तमान स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है.

न्यूजीलैंड सीरीज में रोहित के प्रदर्शन से जुड़े जवाब F.A.Q (Frequently Asked Questions) से जानें

प्र.:- 1 न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन कैसा रहा?

उ:- न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. उन्होंने चार पारियों में कुल मिलाकर केवल 30 रन बनाए और उनका औसत मात्र 7.50 का रहा।

प्र.:- 2 न्यूजीलैंड दौरे पर रोहित शर्मा के व्यक्तिगत स्कोर और आउट होने के तरीके क्या रहे? उ:- ऑकलैंड में रोहित छह गेंदों पर शून्य पर आउट हुए, वेलिंगटन में उन्होंने 23 रन बनाए, चौथे वनडे में वे मैट हेनरी की गेंद पर पहली ही गेंद पर आउट हो गए, और बे ओवल में खेले गए आखिरी मैच में वे सिर्फ 7 रन बना सके.

प्र.:- 3 न्यूजीलैंड सीरीज से पहले चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर क्या चर्चा की थी?

उ:- रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में लॉर्ड्स में तीसरे वनडे से पहले चयनकर्ताओं ने रोहित को बता दिया था कि वे 2027 के विश्व कप के लिए उनसे आगे देख रहे हैं और उन्हें अपनी इच्छा से संन्यास की घोषणा करने का विकल्प दिया था. हालांकि, इसके बाद रोहित ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक जड़कर वापसी की थी.

प्र.:- 4 खराब फॉर्म के बाद रोहित शर्मा के वनडे भविष्य पर कपिल देव ने क्या प्रतिक्रिया दी है?

उ:- पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से चयन समिति पर निर्भर करता है. उन्होंने यह भी कहा कि रोहित ने देश की शानदार सेवा की है, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए नहीं टिक सकता. सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी जैसे महान खिलाड़ी भी गए हैं, और हर खिलाड़ी को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है।

प्र.:- 5 न्यूजीलैंड सीरीज के बाद चयनकर्ताओं के सामने अब क्या मुख्य दुविधा है?

उ:- चयनकर्ताओं के सामने अब यह तय करने की चुनौती है कि अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया गया शतक रोहित की फॉर्म में वापसी का संकेत था, या फिर न्यूजीलैंड सीरीज में उनका यह खराब प्रदर्शन वनडे में उनकी मौजूदा स्थिति की असली तस्वीर पेश करता है।