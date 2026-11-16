यूपी चुनाव से पहले घर बैठे मतदाता सूची में चेक करे अपना नाम, गाजियाबाद डीएम ने जारी किए ये नंबर

लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना सबसे पहली और जरूरी शर्त है. आगामी चुनावों को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है. प्रशासन की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर नागरिक यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं. अगर आप भी गाजियाबाद के निवासी हैं, तो घर बैठे आसानी से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

अगर आप बिना किसी भागदौड़ के अपने मोबाइल या लैपटॉप से मतदाता सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो निर्वाचन आयोग ने कई आसान विकल्प दिए हैं. आप अपने एंड्रॉयड या आईओएस स्मार्टफोन पर ECINET ऐप डाउनलोड करके आसानी से वोटर लिस्ट से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए आप सीधे भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in व https://voters.eci.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन अपना नाम खोज सकते हैं.

नाम न होने पर क्या करें?

अगर जांच के दौरान यह पता चलता है कि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है और आप मतदान करने के योग्य हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. आप तुरंत फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं.

गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्रवार ईआरओ के संपर्क नंबर

जिला प्रशासन ने किसी भी असुविधा से बचने के लिए गाजियाबाद की सभी विधानसभा सीटों के लिए ERO के संपर्क नंबर जारी किए हैं, ताकि मतदाता सीधे मदद ले सकें.

लोणी (53): 9211085687

मुरादनगर (54): 91199 41876

साहिबाबाद (55): 9650453405

गाजियाबाद (56): 87963 96176

मोदीनगर (57): 9454416779

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इसके अलावा, किसी भी प्रकार की सहायता या शिकायत के लिए जिला प्रशासन का मतदाता हेल्पलाइन नंबर: 01201950 जारी किया गया है, जिस पर संपर्क किया जा सकता है.

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