"पिछले 15 सालों में..." केन विलियमसन ने इस बल्लेबाज को बताया सभी फॉर्मेट का सबसे महान बल्लेबाज

Kane Williamson said Virat Kohli Greatest All-Format Player: विराट कोहली और केन विलियमसन आधुनिक युग की दो बेहतरीन बल्लेबाज हैं. पिछले लगभग एक दशक में उन्होंने कई बल्लेबाजी चार्ट्स पर अपना दबदबा बनाया है और मैदान के अंदर तथा बाहर उनके बीच रिश्ते अच्छे हैं. विराट कोहली अब टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जबकि केन विलियमसन भी राष्ट्रीय टीम में अब काफी कम नजर आते हैं. हालांकि, दोनों के बीच आपसी सम्मान अभी भी कायम है और अब स्काईस्पोर्ट्स के साथ बातचीत में केन विलियमसन ने विराट कोहली के साथ अपने रिश्तों को लेकर बात की है.

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है. विलियमसन ने कहा कि पिछले 15 साल में तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी नहीं आया. विलियमसन ने विराट कोहली को लेकर कहा,"आप जानते हैं, शायद सबसे महान ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ी जिसे हमने पिछले 15 सालों में देखा है. आप जानते हैं, और उसकी अपनी चुनौतियां थीं, सही है और एक बिल्कुल क्रिकेट-जुनूनी देश है, और वह उसमें शीर्ष पर है. यह बहुत अच्छा है. इसलिए उन सभी के साथ रिश्ते और दोस्ती कुछ अलग तरीकों से विकसित हुई हैं, और वे कई तरीकों से संपर्क में रहते हैं."

