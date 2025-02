PAK vs NZ: केन विलियमसन का टूटा 2237 दिनों से चला आ रहा करिश्माई रिकॉर्ड

Kane Williamson Dismissed For Single Digit Score In ODI After 2237 Days: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आज (19 फरवरी 2025) कराची में खेला रहा है. जहां कीवी टीम को अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन से एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी. मगर तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह महज एक रन बनाकर आउट हो गए. जिसके साथ ही करीब छह सालों (2237 दिनों) से चला आ रहा उनका एक खास रिकॉर्ड टूट गया है.

दरअसल, आज के मुकाबले से पूर्व वह 5 जनवरी साल 2019 में श्रीलंका के खिलाफ माउंट माउंगानुई में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए थे. उसके बाद से वह प्रत्येक वनडे मैच में डबल डिजिट का आंकड़ा छूने में कामयाब हुए थे. मगर आज वह सिंगल डिजिट में ही आउट हो गए. जिसके साथ ही उनका 2237 दिनों से चला आ रहा करिश्माई कीर्तिमान भी टूट गया है.

After 2237 days, Kane Williamson finally has been dismissed for single digit in ODIs. pic.twitter.com/N3fPHVmjlW — Dinda Academy (@academy_dinda) February 19, 2025

2019 के बाद से केन विलियमसन ने 35 पारियों में बनाए 1774 रन

माउंट माउंगानुई में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद केन विलियमसन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा था. उन्होंने अपनी टीम के लिए इस बीच कुल 35 पारियों में मोर्चा संभाला. इस दौरान 63.35 की औसत से वह 1774 रन बनाने में कामयाब रहे थे. इस बीच सभी मुकाबलों में उनके बल्ले से 10 या उससे अधिक रन निकले थे.

नसीम शाह के शिकार बने विलियमसन

मैच के दौरान केन विलियमसन को विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. आउट होने से पूर्व तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विलियमसन ने महज दो गेंदों का सामना किया. इस बीच एक रन बनाकर आउट हुए.

