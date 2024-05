'गालियां सुनने...', IND vs PAK मैच में किसे मिलेगी जीत? बाबर आजम के भाई की भविष्यवाणी

Kamran Akmal Predicts India to Win: आईपीएल 2024 समाप्त हो चुका है. फैंस को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का इंतजार है. टूर्नामेंट का आगाज 2 जून से हो रहा है. यहां भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें इस हाई वोल्टेज मुकाबले में 9 जून को आमने-सामने होंगी. आगामी मैच को लेकर हर बार की तरह इस बार भी फैंस काफी रोमांचित हैं. कई खिलाड़ियों ने इस मैच को लेकर भविष्यवाणी भी करनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम के चचेरे भाई कामरान अकमल ने भी अपना विचार साझा किया है.

दरअसल, कामरान अकमल से सोशल मीडिया पर जवाब सवाल सेशन में जब एक क्रिकेट प्रेमी ने पूछा कि इस साल भारत-पाकिस्तान मुकाबले में किस टीम को जीत मिलेगी? तो इसपर उन्होंने अपना तुरंत अपना जवाब दिया और जवाब में लिखा 'निश्चित रूप से भारत.'

Kamran Akmal social media per aisy e bongiyan chhorta hai jaisy wicket k peechy catches chhorta tha. He is pure example of toxic Ex without any sense 😭😭#T20WorldCup2024 pic.twitter.com/cKYYeFhPYl