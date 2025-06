कामिंदू मेंडिस ने संगाकारा से लेकर रॉय डायस तक, सबका रिकॉर्ड किया ध्वस्त, बन गए नंबर 1 श्रीलंकाई बैटर

Kamindu Mendis, Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test: मौजूदा समय में बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला 17 जून से गॉल में खेला जा रहा है. यहां श्रीलंकाई होनहार क्रिकेटर कामिंदू मेंडिस ने पहली पारी में 50 रन के आंकड़े को पार करते ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह श्रीलंका की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 10 फिफ्टी प्लस स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

कामिंदू मेंडिस से पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व क्रिकेटर रॉय डायस के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 23 पारियों में 10 फिफ्टी प्लस स्कोर बनाए थे. मगर बांग्लादेश के खिलाफ गॉल में जारी पहले टेस्ट मुकाबले में कामिंदू ने फिफ्टी जमाते हुए डायस को पीछे छोड़ दिया है. मेंडिस ने 22 पारियों में 10 बार फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने का काम किया है.

Kamindu Mendis 🇱🇰 becomes the 𝙁𝘼𝙎𝙏𝙀𝙎𝙏 Sri Lankan player to completed 10 fifty-plus scores in Tests. #SLvBAN



22 innings - Kamindu Mendis ***

23 innings - Roy Dias

26 innings - Duleep Mendis

29 innings - Kumar Sangakkara pic.twitter.com/k7RNM7Evmk