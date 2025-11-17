IND Vs SA: टेम्बा बावुमा नहीं, कौन रहा साउथ अफ्रीका की जीत का असली हीरो? कागिसो रबाडा ने बताया

पसलियों में चोट के कारण भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर रहे साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा अपनी टीम की असफलताओं से उबरने और किसी भी खिलाड़ी के नहीं खेल पाने के बावजूद जीत का रास्ता तलाशने की क्षमता से काफी प्रभावित हैं. मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले टेस्ट मैच में भारत को तीन दिन के अंदर 30 रन से हरा दिया. साउथ अफ्रीका की यह पिछले 15 साल में भारतीय धरती पर पहली जीत थी जिससे उसने दो मैच की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली.

रबाडा ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में कहा, ‘‘इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बाहर बैठता है, हम तब भी जीतने का एक तरीका ढूंढ लेंगे. (कप्तान) तेम्बा (बावुमा) ने हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है लेकिन वह प्रत्येक मैच में नहीं खेल पाए. मैं भी इस मैच में नहीं खेल पाया था.''

रबाडा ने कहा, ‘‘इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो भी मैदान पर उतरेगा, हमारा मानना ​​है कि वह अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा सकता है.‘‘ साउथ अफ्रीका यहां के असमान उछाल और टर्न लेने वाले विकेट पर जीत हासिल करने में सफल रहा. रबाडा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन की सराहना की, जिसमें कप्तान बावुमा की दूसरी पारी में खेली गई 55 रन की पारी भी शामिल है.

एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने बनाई जीत की लय

रबाडा ने कहा, ‘‘पहली पारी में एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने हमें अच्छी शुरुआत दी. उन्होंने लय बनाई. मार्को (यानसन) ने अच्छा प्रदर्शन किया. बोस्ची (कॉर्बिन बॉश) अहम मौकों पर डटे रहे. सभी ने योगदान दिया और यही इस टीम की विशेषता है.''

अभी तक यह सुनिश्चित नहीं है कि रबाडा 22 नवंबर से गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में खेल पाएंगे या नहीं. रबाडा ने कहा कि कोलकाता में कम स्कोर वाले रोमांचक मैच में मिली जीत इस सत्र में दक्षिण अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ तीन जीत में शामिल है.

उन्होंने कहा, ‘‘(यह जीत) निश्चित रूप से शीर्ष पर है. इस सत्र में हमने जिस तरह की जीत हासिल की है, उसके आधार पर यह कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने कुछ शानदार जीत हासिल की हैं, लेकिन यह जीत निश्चित रूप से शीर्ष तीन में है. ''

बता दें कि बावुमा चोटिल होने के कारण पाकिस्तान में दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाने के बाद अंतिम एकादश में लौटे हैं. दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच गंवाने के बाद शानदार वापसी करके सीरीज 1-1 से बराबर कराई थी.