IND vs UAE: 'तौलिये' ने तो विकेट ले हीं लिया था, सूर्या के अपील पर थर्ड अंपायर ने दिया आउट, मगर खिलाड़ी नहीं लौटा पवेलियन

Junaid Siddique Towel Drop Run Out Controversy: पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई के लिए सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू ने सर्वाधिक 22 रन बनाए लेकिन पूरी टीम 57 रन पर पवेलियन लौट गई.

Junaid Siddique Towel Drop Run Out Controversy

Junaid Siddique Towel Drop Run Out Controversy: भारत ने बुधवार को एशिया कप के अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात को मात्र 57 रनों पर ढेर कर दिया. कुलदीप यादव (4/7) और शिवम दुबे (3/4) भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, जबकि जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को एक-एक विकेट मिला. पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई के लिए सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू ने सर्वाधिक 22 रन बनाए.

तौलिये ने तो विकेट ले लिया था

भारत-यूएई के बीच खेले गए मुकाबले के 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर मैदान में कुछ ऐसा हुआ जो किसी के समझ में नहीं आया. शिवम दुबे की गेंद पर जुनैद सिद्दीकी ने कोई रन नहीं लिये शॉर्ट गेंद थी जिसे पुल करने के लिए सिद्दीकी पीछे हटे लेकिन चूक गए. इस बीच बल्लेबाज़ ने उस तौलिये की ओर इशारा किया जो गेंदबाज़ से छूट गया था जब शिवम दुबे गेंद डालने के लिए दौड़ रहे थे.

इस बीच स्क्वायर लेग से थर्ड अंपायर का रेफरल लिया गया अरे और स्क्रीन पर देखने के बाद ऐसा लगा की सिद्दीकी आउट हो सकते है और हुआ भी कुछ ऐसा ही. स्क्रीन पर थर्ड अंपायर के द्वारा आउट करार दिया गया, लेकिन इस बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव अंपायर के साथ चर्चा करते हुए देखें गए इसके बाद ये साफ हुआ की सूर्या ने अपील वापस ले लिया.

कुछ ऐसे सिद्दीकी से हुआ गलती से मिसटेक

हरअसल जुनैद सिद्दीकी तौलिये की तरफ इशारा करने में व्यस्त थे, लेकिन क्रीज़ के अंदर वापस आना भूल गए और इस मौके को संजू ने बहुत ही चतुराई से भुनाया और गेंद को अंडरआर्म्स से डायरेक्ट थ्रो कर विकेट को हिट कर दिया था.. 

