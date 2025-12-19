Josh Inglis को ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ तो टाल दिया हनीमून प्लान, लेकिन सदमे में Punjab Kings !

Josh Inglis IPL Controversy : जोश इंग्लिस अपनी शादी के तुरंत बाद आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए अपना हनीमून टाल सकते हैं. क्रिकेटर को आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले पंजाब किंग्स ने यह रिपोर्ट आने के बाद रिलीज़ कर दिया था कि वह अपनी शादी के कारण टूर्नामेंट में सिर्फ चार मैच खेलेंगे. हालांकि, नीलामी के दिन एक बड़ा सरप्राइज आया जब सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक बड़ी बोली की जंग छिड़ गई, जिसमें आखिरकार लखनऊ ने उन्हें 8.6 करोड़ रुपये में खरीद लिया. रिपोर्ट में दावा किया गया कि जस्टिन लैंगर और टॉम मूडी साथ ही डेनियल विटोरी और पैट कमिंस , पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग की तुलना में आने वाले सीज़न के लिए इंग्लिस की उपलब्धता के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे.



हैदराबाद के बॉलिंग कोच वरुण आरोन ने नीलामी के बाद मीडिया से कहा, "देखिए, वह पर्सनल कारणों से बाहर रहने वाले थे, और यह हमेशा बदल सकता है. आप कभी नहीं जानते, नीलामी के बाद लोग अलग-अलग फैसले ले सकते हैं. हमने सोचा कि डैन और उनके बीच जो रिश्ता है, उसे देखते हुए डैन शायद उन्हें कुछ और मैच खेलने के लिए मना सकते हैं. बात यहीं से शुरू हुई."

खिलाड़ी को इतनी ज़्यादा कीमत मिलने के बाद, एक सूत्र ने दावा किया कि इंग्लिस अपने प्लान बदल सकते हैं, खिलाड़ी की शादी 18 अप्रैल को होने वाली है और मूल रूप से उन्हें इसके तुरंत बाद हनीमून के लिए जाना था, लेकिन अब वह यात्रा टाल सकते हैं. ऐसे में, वह सीज़न की शुरुआत के लिए भारत आएंगे, अपनी शादी के लिए कुछ समय के लिए जाएंगे, और समारोह खत्म होने के बाद टीम में फिर से शामिल हो जाएंगे.

एक सूत्र ने क्रिकबज को बताया, "अब जब उन्हें इतनी ऊंची बोली मिली है, तो वह सीज़न की शुरुआत में भी आ सकते हैं, शादी के लिए जा सकते हैं, और उसके तुरंत बाद वापस आ सकते हैं. इससे पहले, पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया ने खुलासा किया था कि इंग्लिस ने फ्रेंचाइजी को आखिरी समय में बताया था कि वह IPL 2026 के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जिसके कारण उन्हें नीलामी से पहले रिलीज़ कर दिया गया. नेस वाडिया ने इस बारे में कहा, "हमने असल में जोश को नहीं छोड़ा था, मेरा मतलब है, जोश ने बदकिस्मती से, दुख की बात है कि हमें आखिरी मिनट में बताया, जो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि वह कुछ समय से हमारे साथ थे.

वाडिया ने द हिंदू को बताया, "मुझे लगता है कि सभी को पता था कि रिटेंशन की डेडलाइन कब आ रही है, और उसने हमें डेडलाइन से 45 मिनट पहले बताया कि वह शादी कर रहा है और उसे आराम करने और ठीक होने के लिए समय चाहिए, उसने कहा कि वह सिर्फ़ कुछ हफ़्तों के लिए उपलब्ध रहेगा, हमने उससे कहा कि उसे हमें पहले बताना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि यह उसका बहुत प्रोफेशनल तरीका था. आप किसी को 45 मिनट पहले फ़ोन करके यह नहीं कह सकते, 'हे, मैं नहीं आ रहा हूं, खासकर जब उसे पता था कि हम उसे रिटेन करने का प्लान बना रहे थे, मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन जिस तरह से उसने बर्ताव किया, वह बहुत प्रोफेशनल नहीं था."