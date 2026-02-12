विज्ञापन
विशेष लिंक

Video: 122 मीटर ! जोस बटलर ने रचा इतिहास, दुनिया का सबसे ऊंचा कैच लेकर मचाई खलबली, तोड़ा WORLD RECORD

World Record for highest-ever catch taken: पीटरसन ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि बटलर ने क्रिकेट बॉल पर सबसे ऊंचा कैच पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है.

Read Time: 3 mins
Share
Video: 122 मीटर ! जोस बटलर ने रचा इतिहास, दुनिया का सबसे ऊंचा कैच लेकर मचाई खलबली, तोड़ा WORLD RECORD
Jos Buttler record highest-ever catch taken

Jos Buttler creates Guinness World Record : केविन पीटरसन ने क्रिकेट की दुनिया को एक हैरान कर देने वाला पल देखने का मौका दिया है, जब इंग्लैंड के जोस बटलर ने भारत और श्रीलंका में चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच मैदान के बाहर कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था. बटलर के इस कारनामे ने दुनिया को चौंका दिया है. जोस बटलर ने क्रिकेट बॉल का अब तक का सबसे ऊंचा कैच लेकर इतिहास रच दिया. उन्होंने इसे ज़मीन से 122 मीटर ऊपर उड़ रहे ड्रोन से गिराए जाने के बाद लपका जिसका वीडियो केविन पीटरसन ने शेयर किया है. 

122 मीटर की ऊंचाई वाली कैच लेकर दुनिया को किया हैरान

जोस बटलर के लिए चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि बॉल को बहुत ऊंचाई से ड्रोन के ज़रिए छोड़ा गया था, जिससे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान की नज़र, टाइमिंग, हिम्मत और हाथ-आंख के तालमेल का टेस्ट हुआ.  जैसे ही बॉल आसमान से नीचे गिरी, बटलर शांत रहे, अपनी नज़रें उस पर टिकाए रखीं और सुरक्षित रूप से कैच पूरा किया, जिससे पीटरसन और उनकी पूरी टीम, और अब फैंस भी हैरान रह गए.

Latest and Breaking News on NDTV

बटलर ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

इस शानदार कोशिश के साथ, इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 119.86 मीटर के पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो 2021 में सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर थिमोथी शैनन जेबेसीलन ने बनाया था. शैनन ने 2019 में 114 मीटर की ऊंचाई वाले कैच को लपकर वर्ल्ड  रिकॉर्ड बनाया था. 

बटलर का 122 मीटर का कैच यादगार बन गया है. इस ज़बरदस्त कोशिश को अब ऑफिशियल मंज़ूरी का इंतज़ार है, लेकिन अगर यह कन्फर्म हो जाता है, तो बटलर क्रिकेट बॉल पर अब तक का सबसे ऊंचा कैच पकड़ने के लिए नए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे.

पीटरसन ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि बटलर ने क्रिकेट बॉल पर सबसे ऊंचा कैच पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है. इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने वीडियो शूट किया और 9 फरवरी को अपने YouTube चैनल “द स्विच: केविन पीटरसन एंड फॉर द लव ऑफ क्रिकेट” पर शेयर किया है.  

अबतक टॉप 5 सबसे ऊंचा कैच लेने वाले खिलाड़ी

रैंकखिलाड़ीहाइट (मीटर)  लोकेशनकब
जोस बटलर 122 m फरवरी 2026
2थिमोथी शैनन जेबेसेलन119.86 m सिडनीऑस्ट्रेलिया नवंबर 2021
3क्रिस्टन बॉमगार्टनर114 mयूनाइटेड किंगडम2019
4एलिसा हीली82.5 mमेलबर्नऑस्ट्रेलिया फरवरी 2019
5नासिर हुसैन49 mलंदनUK जुलाई 2016
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, Joseph Charles Buttler, Kevin Pietersen, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now