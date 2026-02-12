Video: 122 मीटर ! जोस बटलर ने रचा इतिहास, दुनिया का सबसे ऊंचा कैच लेकर मचाई खलबली, तोड़ा WORLD RECORD

Jos Buttler creates Guinness World Record : केविन पीटरसन ने क्रिकेट की दुनिया को एक हैरान कर देने वाला पल देखने का मौका दिया है, जब इंग्लैंड के जोस बटलर ने भारत और श्रीलंका में चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच मैदान के बाहर कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था. बटलर के इस कारनामे ने दुनिया को चौंका दिया है. जोस बटलर ने क्रिकेट बॉल का अब तक का सबसे ऊंचा कैच लेकर इतिहास रच दिया. उन्होंने इसे ज़मीन से 122 मीटर ऊपर उड़ रहे ड्रोन से गिराए जाने के बाद लपका जिसका वीडियो केविन पीटरसन ने शेयर किया है.

122 मीटर की ऊंचाई वाली कैच लेकर दुनिया को किया हैरान

जोस बटलर के लिए चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि बॉल को बहुत ऊंचाई से ड्रोन के ज़रिए छोड़ा गया था, जिससे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान की नज़र, टाइमिंग, हिम्मत और हाथ-आंख के तालमेल का टेस्ट हुआ. जैसे ही बॉल आसमान से नीचे गिरी, बटलर शांत रहे, अपनी नज़रें उस पर टिकाए रखीं और सुरक्षित रूप से कैच पूरा किया, जिससे पीटरसन और उनकी पूरी टीम, और अब फैंस भी हैरान रह गए.

Jos Buttler took the world's highest catch. 🤯pic.twitter.com/zymfi9BRMq — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 12, 2026

बटलर ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

इस शानदार कोशिश के साथ, इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 119.86 मीटर के पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो 2021 में सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर थिमोथी शैनन जेबेसीलन ने बनाया था. शैनन ने 2019 में 114 मीटर की ऊंचाई वाले कैच को लपकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

Catching a ball from 122 meters to break the Guinness World Record is peak 'Main Character' energy. just give him the certificate. 👏👏👏 — Rao Amit 🇮🇳 (@RoyalRao47) February 9, 2026

बटलर का 122 मीटर का कैच यादगार बन गया है. इस ज़बरदस्त कोशिश को अब ऑफिशियल मंज़ूरी का इंतज़ार है, लेकिन अगर यह कन्फर्म हो जाता है, तो बटलर क्रिकेट बॉल पर अब तक का सबसे ऊंचा कैच पकड़ने के लिए नए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे.

Jos now holds the record for highest ever catch taken! 122m https://t.co/Gvv73gLKUt — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) February 9, 2026

पीटरसन ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि बटलर ने क्रिकेट बॉल पर सबसे ऊंचा कैच पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है. इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने वीडियो शूट किया और 9 फरवरी को अपने YouTube चैनल “द स्विच: केविन पीटरसन एंड फॉर द लव ऑफ क्रिकेट” पर शेयर किया है.

अबतक टॉप 5 सबसे ऊंचा कैच लेने वाले खिलाड़ी