Joe Root, PAK vs ENG: रूट ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट में मची खलबली

Joe Root record in Test: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने इतिहास रच दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट (PAK vs ENG) मैच के दौरान जैसे ही रूट ने 27 रन पूरे किए वैसे ही इंग्लैंड बल्लेबाज ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में एक बड़ा कारनामा करने में सफलता हासिल कर ली. बता दें कि रूट अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 5000 रन पूरा करने वाले दुनीया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. टेस्ट मैच के दूसरे दिन रूट ने 54 गेंदों पर 32 रन की नाबाद पारी खेली. अपनी 32 रन की पारी में अबतक रूट ने 2 चौके लगाए हैं.

WTC के इतिहास में अबतक रूट ने 59 मैचों में 5005 रन बना चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन 45 WTC मैचों में 3904 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं और उनके बाद उनके हमवतन स्टीव स्मिथ हैं, जिन्होंने 45 मैचों में 3486 रन बनाए हैं.

WTC में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most runs in WTC)

जो रूट (इंग्लैंड) – 5005*

मार्नस लाबुशेन (ऑस्ट्रेलिया) – 3904

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) – 3486

बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) – 3101

बाबर आज़म (पाकिस्तान) – 2755

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में रूट का सर्वोच्च स्कोर 228 रन रहा है, रूट ने साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट में बनाया था. अब तक रूट का औसत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 51.59 का रहा है. इसके अलावा WTC में रूट ने 16 शतक और 20 अर्धशतक जमाए हैं,

वहीं, भारत की ओर से (Most runs in ICC World Test Championship)विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं, रोहित ने अबतक 34 मैच में 2594 रन बनाए हैं. वहीं, कोहली ने अबतक WTC में 2334 रन ही बनाए हैं.

बता दें कि रूट ने इसके अलावा इस साल 1000 रन भी पूरा करने में सफल हो गए हैं. रूट टेस्ट में एक कैलेंडर ईयर में पांचवीं बार 1000 या उससे ज्यादा रन बनाने में सफलता हासिल कर ली है. इस मामले में सचिन तेंदुलकर सबसे ऊपर है. सचिन ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार 1000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है. तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में 6 बार यह कमाल किया है. (Players with Most 1000 runs in a calendar year in Test matches)