विज्ञापन

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को न्यूजीलैंड के कैफे से कर दिया गया था बाहर, ये बनीं थी वजह

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को न्यूजीलैंड के कैफ़े से बाहर जाना पड़ा, वजह बनी जेमिमा रोड्रिग्स के साथ चार घंटे लंबी बातचीत.

Read Time: 3 mins
Share
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को न्यूजीलैंड के कैफे से कर दिया गया था बाहर, ये बनीं थी वजह
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को किया गया था रेस्टोरेंट से बाहर
नई दिल्ली:

क्रिकेट के किंग विराट कोहली और बॉलीवुड की क्वीन अनुष्का शर्मा जब भी साथ आते हैं, तो सुर्खियां बनना तय है. लेकिन इस बार मामला फिल्म प्रीमियर या क्रिकेट मैच का नहीं, बल्कि एक कैफ़े का है. जी हां, सोचिए ज़रा- इंटरनेशनल स्टार कपल को न्यूजीलैंड में कैफे से स्टाफ ने बाहर निकलने के लिए कह दिया! सुनकर मजाक लग रहा है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये किस्सा इतना दिलचस्प है कि जानकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. इस मजेदार घटना का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बैटर जेमिमा रोड्रिग्स ने किया. उन्होंने हाल ही में एक शो में बताया कि न्यूजीलैंड दौरे पर उनकी विराट और अनुष्का से मुलाकात हुई थी. बातचीत का सिलसिला शुरू तो हुआ क्रिकेट से, लेकिन खत्म हुआ कैफ़े से बाहर निकलने पर.

चार घंटे तक चलती रही गपशप

जेमिमा ने हंसते हुए कहा- 'शुरुआत में हमने विराट भैया से बैटिंग पर बातें कीं. उन्होंने हमें और स्मृति मंधाना को मोटिवेट करते हुए कहा कि तुम दोनों महिला क्रिकेट का चेहरा बदल सकती हो. इसके बाद हम सब लाइफ, एक्सपीरियंस और ढेर सारी मस्ती भरी बातों में खो गए. चार घंटे कब बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला'. आखिर में कैफे वालों को कहना पड़ा-'अब आप लोग बहुत देर हो गई है, प्लीज़ बाहर चलिए' 

विराट-अनुष्का की लव स्टोरी भी है सुपरहिट

वैसे बात जब विराट और अनुष्का की हो रही है तो उनकी लव स्टोरी का जिक्र कैसे न हो. 2013 में एक ऐड शूट के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई और देखते-देखते उनका रिश्ता प्यार में बदल गया. साल 2017 में इटली में शादी हुई और अब ये कपल दो बच्चों वामिका और अकाय के साथ अपनी हैप्पी फैमिली एन्जॉय कर रहा है.

फैंस बोले -ये किस्सा तो गोल्ड है!

जैसे ही ये कहानी सामने आई, फैंस ने सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा, 'वाह, विराट-अनुष्का तो हर जगह स्टार हैं, यहां तक कि कैफ़े से निकाले जाने की खबर भी सुपरहिट है'. तो किसी ने कहा, 'काश हमें भी ऐसे चार घंटे की चैटिंग का मौका मिलता' 

फरवरी 2024 में बेटे अकाय के आने के बाद से माना जा रहा है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपना ठिकाना लंदन बना लिया है. यह कपल हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बेहद सतर्क रहा है. खासकर बच्चों के मामले में दोनों बिल्कुल भी समझौता नहीं करते. वामिका और अकाय को लेकर उनका साफ नियम है. कोई भी तस्वीर पब्लिक में शेयर नहीं होगी. यही वजह है कि फैंस अक्सर पूछते हैं, लेकिन अब तक दोनों ने अपने बच्चों को मीडिया की नज़रों से पूरी तरह दूर रखा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anushka Sharma, Virat Kohli
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com