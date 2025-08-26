Joe Root vs Sahin Tendulkar: जो रूट के सामने एक दो नहीं बल्कि तेंदुलकर का 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड निशाने पर

Joe Root vs Sahin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर के संन्यास के बाद पहली बार, टेस्ट क्रिकेट में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में हैं. जो शख्स इन रिकॉर्ड्स को तोड़ने की राह पर है, वह कोई और नहीं, बल्कि इंग्लैंड के रन मशीन जो रूट हैं. रूट इस साल सिर्फ़ 35 साल के हो रहे हैं, इसलिए समय उनके साथ है. बता दें कि सचिन 40 साल तक खेले थे. मज़ेदार बात यह है कि सचिन ने ही 2012 में रूट की महानता की भविष्यवाणी की थी, जब रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था.

सचिन ने रूट को लेकर क्या भविष्वाणी की थी.

रेडिट पर आस्क मी एनीथिंग (AMA) सेशन के दौरान, सचिन से एक यूज़र ने पूछा, "जो रूट के बारे में आपकी पहली राय क्या थी? और तो और, अब वह 13,000 टेस्ट रन पूरे कर चुके हैं और आपके बाद दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने अपना पहला मैच आपके ही खिलाफ खेला था" इस पर क्रिकेट के भगवान ने रिएक्ट किया और कहा, "13000 रन पार करना एक बड़ी उपलब्धि है, और वह अभी भी मज़बूती से आगे बढ़ रहे हैं. जब मैंने उन्हें 2012 में नागपुर में उनके पहले टेस्ट मैच के दौरान पहली बार देखा था, तो मैंने अपने साथियों से कहा था कि वे इंग्लैंड के भावी कप्तान को देख रहे हैं. मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि वह विकेट का आकलन कैसे करते थे और स्ट्राइक रोटेट कैसे करते थे. मुझे उसी पल पता चल गया था कि वह एक बड़े खिलाड़ी बनेंगे."

डेब्यू टेस्ट में रूट ने किया था कमाल

जो रूट ने अपने पहले टेस्ट मैच में नाबाद 73 और नाबाद 20 रन बनाए थे और यह टेस्ट मैच ड्रा रहा था. इस सीरजी में इंग्लैंड 2-1 से विजयी रही थी. 1984-85 के बाद भारतीय धरती पर इंग्लैंड को पहली टेस्ट सीरीज जीत मिली थी. इसी सीरीज से रूट के रूप में एक ऐसे करियर की शुरुआत थी जिसने अगले एक दशक तक क्रिकेट जगत को आश्चर्यचकित कर दिया था.

सचिन के कई रिकॉर्ड निशाने पर

# रूट 13,543 के साथ सर्वाधिक टेस्ट रनों के मामले में दूसरे स्थान पर हैं जबकि सचिन 15,921 के साथ सबसे आगे हैं. इसलिए रूट को उनसे आगे निकलने के लिए 2379 और रनों की जरूरत है.

# सचिन के नाम 68 टेस्ट अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है. जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इस समय रूट ने 66 अर्धशतक टेस्ट में लगा चुके हैं.

# इसके अलावा जब 50 से अधिक स्कोर बनाने की बात आती है, तो सचिन के नाम 119 दफा टेस्ट में 50 से ज्यादा का स्कोर करने का रिकॉर्ड दर्ज है. इस समय रूट 105 के साथ एक्टिव खिलाड़ियों में सचिन से सबसे करीब हैं.

# रूट ने अबतक 158 टेस्ट मैच खेल लिए हैं. सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेले हैं. ऐसे में यदि रूट 43 और मैच खेलने में सफल रहते हैं तो सचिन से इस मामले में भी आगे निकल सकते हैं. जो एक मुश्किल काम है लेकिन क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं माना जाता है.

# इसके अलावा रूट के नाम 39 टेस्ट शतक हैं, जो एक एक्टिव खिलाड़ी में सबसे अधिक है. उन्हें सचिन के 51 के टैली को तोड़ने के लिए 13 शतक की और दरकार है.

अब देखना यह है कि रूट इनमें से कितने विश्व रिकॉर्ड तोड़ पाने में सफल रहते हैं.