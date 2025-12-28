जो रूट का इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाका, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बाद यह कारनामा करके पूरी दुनिया को चौंकाया

Joe Root Created History : ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की प्रतिष्ठित 'द एशेज' सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. जहां इंग्लिश टीम करिश्माई प्रदर्शन करते हुए चार विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) का बल्ला कुछ खास नहीं चला. इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 22,000 रन बनाने वाले दुनिया के नौवें खिलाड़ी बन गए हैं.

जो रूट का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

जो रूट ने इंग्लैंड के लिए 2012 से खबर लिखे जाने तक कुल 380 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 501 पारियों में 22,000 रन निकले हैं. रूट के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 59 शतक और 114 अर्धशतक दर्ज है. 34 वर्षीय बल्लेबाज ने इंग्लैंड के लिए 162 टेस्ट खेलते हुए 296 पारियों में 50.83 की औसत से 13777, 186 वनडे खेलते हुए 175 पारियों में 48.54 की औसत से 7330 और 32 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हुए 30 पारियों में 35.72 की औसत से 893 रन बनाए हैं.

सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. जिन्होंने यहां 1989 से 2013 के बीच 664 मैच खेलते हुए 782 पारियों में 48.52 की औसत से 34357 रन बनाए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के नाम 100 शतक और 164 अर्धशतक दर्ज है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

विराट कोहली - 462 पारी

सचिन तेंदुलकर - 493 पारी

जो रूट - 501 पारी

ब्रायन लारा - 511 पारी

रिकी पोंटिंग - 514 पारी

