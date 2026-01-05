जो रुट ने रचा इतिहास, दिग्गज रिकी पोंटिंग के टेस्ट शतकों की बराबरी कर मचाई हलचल

Joe Root Equals Ricky Ponting Test Century: इंग्लैंड के मुख्य बल्लेबाज जो रूट ने एक बार फिर एशेज में अपनी महारत साबित की, जब उन्होंने सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन अपना 41वां शतक लगाकर सर्वकालिक पुरुषों की टेस्ट सेंचुरी लिस्ट में रिकी पोंटिंग के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर जगह बनाई. रूट ने पोंटिंग के 41 टेस्ट शतकों की बराबरी की, लेकिन उन्होंने यह कारनामा कम मैचों में किया. पोंटिंग ने यह उपलब्धि 1995 से 2012 के बीच 168 टेस्ट मैचों में हासिल की थी, जबकि रूट ने दिसंबर 2012 में नागपुर में भारत के खिलाफ डेब्यू करने के बाद अपने 163वें मैच में यह मुकाम हासिल किया. यह पारी 2026 कैलेंडर वर्ष का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक भी था.

यह इस दौरे पर रूट का दूसरा शतक है, जिन्होंने मौजूदा सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 14 टेस्ट मैचों में यह जादुई आंकड़ा हासिल नहीं किया था.

दूसरे दिन 72 रन से शुरुआत करते हुए, 35 वर्षीय खिलाड़ी सुबह के सत्र में पूरे समय क्रीज पर रहे, और इंग्लैंड को 272 रन पर 5 विकेट तक पहुंचाया. उन्होंने 11 चौके लगाए, जबकि आत्मविश्वास से मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, कैमरन ग्रीन और नेसर जैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना किया.

इस दौरे से पहले, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर कभी भी अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं बनाया था. यह कहानी सीरीज की शुरुआत में बदल गई जब उन्होंने ब्रिस्बेन डे-नाइट टेस्ट में नाबाद 138 रन बनाए, और सिडनी में यह प्रयास SCG में उनका पहला रेड-बॉल शतक था, जो सीरीज आगे बढ़ने के साथ उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है.

रूट का क्रीज पर टिके रहना महत्वपूर्ण साझेदारियों पर आधारित था, जिसने धीरे-धीरे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को थका दिया. उन्होंने हैरी ब्रूक के साथ 169 रन की साझेदारी की जो पहले दिन के अंत और दूसरे दिन की शुरुआत तक चली. इसके बाद जेमी स्मिथ के साथ 94 रन की साझेदारी हुई, जिसने मेजबान टीम को और परेशान किया, लेकिन स्मिथ लंच से ठीक पहले आउट हो गए.

विल जैक्स के साथ सातवें विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी ने इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर की ओर धकेलने में मदद की, लेकिन जैक्स के आउट होने से देर से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, और मेहमान टीम आखिरकार 384 रन पर ऑल आउट हो गई.

जब तक रूट क्रीज पर थे, इंग्लैंड 400 रन के आंकड़े को पार करने के लिए अच्छी स्थिति में दिख रहा था. नेसर की शानदार गेंदबाज़ी से आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को राहत मिली. 98वें ओवर की पहली गेंद फेंकते हुए, उन्होंने एक्स्ट्रा बाउंस हासिल किया जिसने रूट को चौंका दिया, जब रूट ने फ्लिक करने की कोशिश की तो गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी.

नेसर ने तुरंत रिएक्ट किया, दौड़कर अपनी दाईं ओर डाइव लगाई और एक शानदार एक हाथ से कैच पूरा किया, जिससे रूट का संघर्ष खत्म हो गया.

ओवर की तीसरी गेंद पर, नेसर ने जोश टोंग को आउट किया और इंग्लैंड ने 384 रन बनाकर अपनी पहली पारी खत्म की.