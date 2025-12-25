Year Ender 2025: विराट-रोहित नहीं, रूट ने 2025 में बनाए सबसे ज्यादा रन, टॉप 10 में जानें और कौन?

साल 2025 के समाप्त होने में अब गिनती के महज 6 दिन शेष रह गए हैं. जारी साल में कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा. खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. अब जबकि जारी साल में एक भी वनडे मुकाबला शेष नहीं बचा है. बात करें पूरी दुनिया में किन 10 बल्लेबाजों ने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

जो रूट

2025 में वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट के नाम रहा. उन्होंने अपनी टीम की तरफ से 2025 में कुल 15 मैच खेले. इस बीच उनके बल्ले से 15 पारियों में 57.71 की औसत से 808 रन निकले.

डेरिल मिचेल

दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल का नाम आता है. मिचेल ने 2025 में कीवी टीम की तरफ से 17 मैच खेले. इस बीच वह 16 पारियों में 54.35 की औसत से 761 रन बनाने में कामयाब रहे.

जॉर्ज मुंसे

तीसरे स्थान पर स्कॉटलैंड के बल्लेबाज जॉर्ज मुंसे काबिज हैं. मुंसे ने 2025 में अपनी टीम की तरफ से कुल 11 मैच खेले. इस बीच वह 11 पारियों में 73.50 की औसत से 735 रन बनाने में कामयाब रहे.

मैथ्यू ब्रीत्जके

चौथे स्थान पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीत्जके का नाम आता है. जिन्होंने 2025 में अफ्रीका की तरफ से कुल 12 मैच खेलने में कामयाब रहे. जहां वह 12 पारियों में 64.18 की औसत से 706 रन बनाने में कामयाब रहे.

शाइ होप

वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शाइ होप का नाम पांचवें पायदान पर आता है. 32 वर्षीय बल्लेबाज ने 2025 में वेस्टइंडीज की तरफ से कुल 15 वनडे मुकाबले खेले. इस बीच वह 15 पारियों में 55.83 की औसत से 670 रन बनाने में कामयाब रहे.

आगा सलमान

पाकिस्तान के होनहार बल्लेबाज आगा सलमान छठवें स्थान पर रहे. उन्होंने 2025 में ग्रीन टीम की तरफ से कुल 17 मैच खेले. इस बीच 16 पारियों में 47.64 की औसत से 667 रन बनाने में कामयाब रहे.

मिलिंद कुमार

सातवें स्थान पर यूएसए के बल्लेबाज मिलिंद कुमार का नाम आता है. मिलिंद ने 2025 में वनडे फॉर्मेट के तहत कुल 12 मैच खेले. इस बीच वह 12 पारियों में 81.50 की औसत से 652 रन बनाने में कामयाब रहे.

विराट कोहली

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का नाम आठवें स्थान पर आता है. जिन्होंने इस साल कुल 13 वनडे मुकाबले खेले. इस बीच वह 13 पारियों में 65.10 की औसत से 651 रन बनाने में कामयाब रहे.

रोहित शर्मा

नौवें स्थान पर रोहित शर्मा काबिज हैं. 'हिटमैन' शर्मा ने जारी साल में 14 वनडे मुकाबले खेले. इस बीच वह 14 पारियों में 50.00 की औसत से 650 रन बनाने में कामयाब रहे.

रचिन रवींद्र

टॉप 10 में आखिरी नाम रचिन रवींद्र का आता है. कीवी स्टार ने जारी साल में 14 मैच खेलते हुए 14 पारियों में 43.14 की औसत से 604 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें- Vijay Hazare Troph में किन 4 बल्लेबाजों ने बनाए हैं एक मैच में सबसे सबसे ज्यादा रन?