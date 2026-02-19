पहाड़ पर घर, नीचे स्कूल... बस इतनी सी यादों के सहारे अपनों को ढूंढ रहा झारखंड का बेटा

करीब 12 साल पहले झारखंड के चाईबासा से बिछड़ा एक मासूम अब युवक बनकर अपने परिवार की तलाश कर रहा है. केरल राज्य के कन्नूर जिले में मिले इस युवक की उम्र अब लगभग 18 वर्ष है. धुंधली यादों के बीच उसे केवल इतना पता है कि उसका घर चाईबासा में है. लंबे अरसे बाद अब वह सोशल मीडिया और जनसहयोग के जरिए अपने माता-पिता तक पहुंचने की कोशिश में जुटा है. युवक का नाम गोमा उर्फ राजा बताया जा रहा है. वह लंबे समय से अपने परिवार से मिलने की उम्मीद संजोए हुए है और अब सोशल मीडिया व जनसहयोग के माध्यम से अपने परिजनों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है.

घर और इलाके से जुड़ी यादें

युवक के अनुसार, उसका घर एक छोटे पहाड़ पर स्थित था और उस पहाड़ के नीचे एक स्कूल था, हालांकि उसे स्कूल का नाम याद नहीं है. वह घर से स्कूल बस द्वारा जाता था, लेकिन छुट्टी के बाद पैदल घर लौटता था. स्कूल के पास ही एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान भी थी.

परिवार के बारे में जानकारी

युवक को अपने परिवार के सदस्यों के नाम आंशिक रूप से याद हैं. उसके अनुसार पिता का नाम बोलराम, माता का नाम मणि और भाई का नाम फंटूस है. इसके अलावा उसकी दो छोटी बहनें हैं, जिनके नाम टरकी और तिर्की बताए जा रहे हैं.

जनता से अपील

चाईबासा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी को इन नामों या दिए गए विवरण के संबंध में कोई भी जानकारी हो, तो वे कृपया आगे आएं और युवक को उसके परिवार से मिलाने में सहायता करें.