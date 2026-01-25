टी-20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं ? टीम ऐलान के बाद चीफ सेलेक्टर ने बताया पाकिस्तान का स्टैंड

Aqib Javed on PAK team T20 World Cup doubts: पाकिस्तान के चयनकर्ता आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के ऐलान के बाद बयान दिया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं, उसका फैसला सरकार करेगी. टीम के ऐलान के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयनकर्ता आकिब जावेद पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने या न खेलने वाले रूख का जवाब दिया और कहा कि, "हमारा काम सिर्फ टीम चयन करना है, आगे खेलना या न खेलना, इसका फैसला सरकार करेगी. हमारे पास इसका अभी कोई सूचना नहीं है".

सरकार करेगी आखिरी फैसला

आकिब जावेद ने कहा, " देखिए हम चयनकर्ता हैं, हमारा काम है टीम में खिलाड़ियों का चयन करना, और हमने टीम का ऐलान जल्दी नहीं किया है. इसमें काफी समय लगा है. काफी सोच-समझने के बाद ही हमने टीम का ऐलान किया है. हम डेडलाइन के पास जाकर टीम का ऐलान कर रहे हैं."

पाकिस्तान के चयनकर्ता ने आगे कहा, "दूसरा आखिरी बात ये है कि हम वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, यह सरकार को ही फैसला करना है, इसलिए इसमें मैं कोई जवाब नहीं दे सकता है. यकीनन चेयरमैन मोहनीश नकवी ने कहा कि हमारा वर्ल्ड कप में खेलना न खेलने का फैसला सरकार करेगी. इसलिए हम सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे."

15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला

इसके बाद वे 10 फरवरी को पाकिस्तान का सामना यूएसए के साथ होगा. इसके बाद 15 फरवरी को भारत और 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम मैच खेलेगी. ग्रुप स्टेज के सभी मैच कोलंबो, श्रीलंका में होंगे, जबकि सुपर 8 मैच कोलंबो और कैंडी में खेले जाएंगे. सुपर 8 स्टेज 21 फरवरी को कोलंबो में शुरू होगा और 1 मार्च को कोलकाता में खत्म होगा. सेमीफाईनल 3 मार्च और 5 मार्च को होंगे, जबकि फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जाएगा.

T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक