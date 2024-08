निकोलस पूरन का रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर, अब 17 वर्षीय बल्लेबाज बना CPL में यह कारनामा करने वाला पहला बल्लेबाज

Jewel Andrew Created History: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2024 का आगाज हो चुका है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 30 अगस्त को एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स एवं सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स के बीच खेला गया. इस मुकाबले में एंटीगुआ के युवा बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है. वह कैरेबियन लीग में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

ज्वेल एंड्रयू से पहले यह खास उपलब्धि निकोलस पूरन के नाम दर्ज थी. पूरन ने साल 2013 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो रेड स्टील के लिए 17 साल और 203 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाने का कारनामा किया था, लेकिन जारी सीजन के पहले ही मुकाबले में ज्वेल एंड्रयू ने अर्धशतक लगाते हुए यह खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है. उन्होंने 17 साल और 266 दिन की उम्र में अर्धशतक जमाया है.

Jewel Andrew becomes the second-youngest to score a fifty in a major T20 league 👏 pic.twitter.com/c5nE8tf6c4