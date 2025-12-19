'बादल पर पांव पर या छूटा गांव है', विश्वकप जीत को लेकर जेमिमाह रॉड्रिग्स NDTV के मंच पर कुछ यूं बांधा समां

NDTV इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड के खास मौके पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है. इस मौके पर ICC प्रमुख जय शाह, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह कौर, जेमिमाह रॉड्रिक्स और प्रीति शर्मा और कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद थे. CJI सूर्यकांत ने महिला टीम के सदस्यों को इस अवार्ड से सम्मानित किया. यह सम्मान उस वक्त और खास हो गया जब क्रिकेटर जेमिमाह रॉड्रिग्स ने गिटार बचाते हुए चक दे इंडिया फिल्म का गाना गुनगुना शुरू किया.

उनकी इस परफॉर्मेंस ने हॉल मौजूद तमाम लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया. आपको बता दें कि जेमिमाह रॉड्रिग्स गिटार के साथ अपने गानों के लिए जानी जाती हैं. यही वजह थी कि उनसे इस अवार्ड समारोह में भी कुछ गुनगुनाने का निवेदन किया गया. लेकिन जब एक बार उन्होंने गिटार पर चक दे इंडिया फिल्म का बादल पर पांव है अब छूटा गांव है, गाना शुरू किया तो सब उनके इस टैलेंट को देख हैरान रह गए. इस मौके पर महिला टीम के कोच अमोल मजूमदार ने भी जेमिमाह रॉड्रिक्स के साथ एक विशेष परफॉर्मेंस देते नजर आए. उन्होंने इस मौके पर क्या हुआ तेरा वादा गाना गाया.

NDTV से मिले स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड के बाद खिलाड़ियों इसे एक बेहद खास सम्मान बताया. हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हमारे टीम को अवॉर्ड देने के लिए धन्यवाद. ये अवॉर्ड हमारे लिए बहुत मैटर करता है. बहुत प्यार और सम्मान इस टीम से मिला. अपने देश को गर्व फील कराने के लिए हम कितनी मेहनत की. जो सपना हमने सालों के देखा, मैं उसका हिस्सा रहा हूं. मैं अपने टीम का अभारी हूं. मेरे पास इससे ज्यादा शब्द नहीं है.