विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: जसप्रीत बुमराह का तहलका, 5 विकेट लेकर तोड़ दिया Wasim Akram का महारिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास

Jasprit Bumrah record, IND vs SA: जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 5 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA: जसप्रीत बुमराह का तहलका, 5 विकेट लेकर तोड़ दिया Wasim Akram का महारिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास
Jasprit Bumrah record, IND vs SA- बुमराह ने रचा इतिहास
  • जसप्रीत बुमराह ने कोलकाता टेस्ट में रयान रिकेल्टन को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी
  • बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं
  • बुमराह ने 151 बल्लेबाजों को बोल्ड किया है और अश्विन का 152 बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Jasprit Bumrah record vs Wasim Akram : कोलकाता टेस्ट मैच में भारत के जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की और 5 विकेट लेने में सफल रहे. ऐसा करते ही बुमराह ने वसीम अकरम का महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.  बुमराह SENA टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल करने वाले एशियाई तेज गेंदबाज बन गए हैं. वसीम अकरम ने 12 बार SENA टीमों के खिलाफ  टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड बनाया था, अब बुमराह के नाम 13 बार इस अनोखे कारनामे को करने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. बुमराह ने 80 पारी में इस खास रिकॉर्ड को बनाया है. 

बुमराह ने तोड़ा वसीम अकरम का महारिकॉर्ड

Latest and Breaking News on NDTV

SENA टीमों के खिलाफ किसी एशियाई तेज गेंदबाज की ओर से सर्वाधिक टेस्ट 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड

13* - जसप्रीत बुमराह (80 पारी)
12 - वसीम अकरम (75 पारी)
11 - कपिल देव (111 पारी)
9 - वकार यूनिस (74 पारी)
8 - इमरान खान (61 पारी)
8 - ज़हीर खान (102 पारी)
8 - शोएब अख्तर (36 पारी)

इसके अलावा बुमराह ने एक खास कमाल भी अपने इंटरनेशनल करियर में कर दिखाया है. बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले तीसरे गेंदबाज और दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं.  बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 152वीं बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने का कमाल कर दिखाया है.

Latest and Breaking News on NDTV

बुमराह ने तोड़ा अश्विन का रिकॉर्ड 

ऐसा कर बुमराह ने अश्विन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अश्विन ने 152 बल्लेबाजों को इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड किया है. वहीं, इस मामले में पहले नंबर पर अनिल कुंबले हैं. कुंबले ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 186 बल्लेबाजों को बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई है. कपिल देव ने अपने करियर में 167 बल्लेबाजों को बोल्ड मारा था. 

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबजों को बोल्ड करने वाले भारतीय गेंदबाज

186 - अनिल कुंबले (स्पिनर)
167 - कपिल देव (तेज गेंदबाज)
152* - जसप्रीत बुमराह (तेज गेंदबाज)
151 - रवि अश्विन (स्पिनर)
145 - रवींद्र जडेजा (स्पिनर)

वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले गेंदबाज मुरलीधरन हैं. मुरली ने 495 मैच में 290 बैटरों को बोल्ड आउट किया है.. टेस्ट मैच की बात करें तो अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

Latest and Breaking News on NDTV

मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीकी टीम 159 रन पर आउट हो गई. भारत की ओर से बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए. वहीं, कुलदीप यादव और सिराज को दो-दो विकेट मिला. अक्षर पटेल एक विकेट लेने में सफल रहे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India Vs Bangladesh 2024, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now