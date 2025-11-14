IND vs SA: 'यह समझ से परे है... ', नंबर 3 पर इस खिलाड़ी के चयन से आग बबूला हुए चेतेश्वर पुजारा

Cheteshwar Pujara on India Playing 11: कोलकाता टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन को लेकर देखकर पूर्व दिग्गज नंबर 3 बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा चौंक गए हैं. दरअसल, भारतीय इलेवन में एक- दो नहीं बल्कि 4 स्पिनरों को जगह दी है. वहीं, नंबर 3 के लिए टीम मैनेजमेंट ने साई सुदर्शन को नहीं बल्कि वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया है. सुदर्शन को भारतीय इलेवन में शामिल नहीं किया है. ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए चेतेश्वर पुजारा ने अपनी नाराजगी जताई है और माना है कि नंबर 3 के लिए हर एक सीरीज में अलग- अलग खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके आप नंबर 3 के लिए बेहतर खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकते हैं.

पुजारा ने कहा, साई सुदर्शन को भारतीय इलेवन में शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में फैन्स और पूर्व दिग्गज हैरान हैं. टीम मैनेजमेंट ने नंबर 3 पर वाशिंगटन सुंदर को खेलाना का फैसला किया है. ऐसे में पुजारा ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए पुजारा ने कहा कि, यह समझ से परे हैं"

पुजारा ने आगे कहा, ". आप साई को मौका नहीं दे रहे हैं जो चौंकाना वाला है. आप नंबर 3 के लिए हर बार कोई नया बल्लेबाज ला रहे हैं जो टीम की स्थिति को दर्शा रहा है. ऐसे फैसले से भविष्य की टीम या भविष्य का कोई खिलाड़ी नंबर के लिए तैयार नहीं हो सकता है".

भारत की प्लेइंग इलेवन : यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन : एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेंबा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज

साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला

साउथ अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. ऋषभ पंत ने भारतीय टीम में वापसी की है. पैर में चोट के बाद ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा था. इसके बाद वह वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल सके थे, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पंत की वापसी ने टीम इंडिया को मजबूती दी है. दूसरी ओर, कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीकी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। इस टीम में कॉर्बिन बॉश की वापसी हुई है.