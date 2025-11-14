विज्ञापन
IND vs SA: जसप्रीत बुमराह 'THE GOAT' का तहलका, अश्विन का महारिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट में मची खलबली

Jasprit Bumrah record: रयान रिकेल्टन को बोल्ड कर बुमराह ने एक खास कमाल भी अपने इंटरनेशनल करियर में कर दिखाया है.

Jasprit Bumrah record, IND vs SA- बुमराह ने रचा इतिहास
  • जसप्रीत बुमराह ने कोलकाता टेस्ट में रयान रिकेल्टन को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी
  • बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं
  • बुमराह ने 151 बल्लेबाजों को बोल्ड किया है और अश्विन का 152 बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है
Jasprit Bumrah record : कोलकाता टेस्ट मैच में भारत के जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के  रयान रिकेल्टन को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी. रयान रिकेल्टन को बोल्ड कर बुमराह ने एक खास कमाल भी अपने इंटरनेशनल करियर में कर दिखाया है. बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले तीसरे गेंदबाज और दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं. रिकेल्टन को बोल्ड कर बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 151वीं बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने का कमाल कर दिखाया है.

बुमराह ने तोड़ा अश्विन का रिकॉर्ड 

ऐसा कर बुमराह ने अश्विन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अश्विन ने 152 बल्लेबाजों को इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड किया है. वहीं, इस मामले में पहले नंबर पर अनिल कुंबले हैं. कुंबले ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 186 बल्लेबाजों को बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई है. कपिल देव ने अपने करियर में 167 बल्लेबाजों को बोल्ड मारा था. 

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबजों को बोल्ड करने वाले भारतीय गेंदबाज

186 - अनिल कुंबले (स्पिनर)
167 - कपिल देव (तेज गेंदबाज)
152* - जसप्रीत बुमराह (तेज गेंदबाज)
151 - रवि अश्विन (स्पिनर)
145 - रवींद्र जडेजा (स्पिनर)

वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले गेंदबाज मुरलीधरन हैं. मुरली ने 495 मैच में 290 बैटरों को बोल्ड आउट किया है.. टेस्ट मैच की बात करें तो अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

भारत की ओर से बुमराह ने भारतीय टीम को शुरुआती सफलता दिलाई, बुमराह ने रयान रिकेल्टन के अलावा एडेन मार्कराम को भी आउट कर अपनी दूसरी सफलता हासिल की. अबतक ये खबर लिखे जाने तक साउथ अफ्रीका ने लंच तक तीन विकेट पर 105 रन बना लिए थे. कुलदीप यादव ने कप्तान टेम्बा बावुमा को आउट किया था. 

Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India Vs Bangladesh 2024, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
