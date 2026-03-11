टी20 वर्ल्ड कप जीत, अब नजरें वनडे विश्व कप 2027 पर, जसप्रीत बुमराह को लेकर BCCI की खास तैयारी

Jasprit Bumrah ODI World Cup 2027: भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अगले 18 महीनों में टी20 अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय सीरीज के बजाय 50 ओवर के अधिक मैच खेलने की कोशिश करेंगे. भारत को अगले साल अक्टूबर-नवंबर तक टी20 अंतरराष्ट्रीय के कई द्विपक्षीय टूर्नामेंट के अलावा जापान में होने वाले एशियाई खेलों में हिस्सा लेना है. एशियाई खेलों में सूर्यकुमार यादव के भारतीय टीम की अगुवाई करने की संभावना है. ऐसा समझा जाता है कि बुमराह कई अन्य अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों की तरह 2028 में लॉस एंजिलिस ओलंपिक में खेलने के लिए बहुत उत्सुक हैं. इसका आयोजन टी20 प्रारूप में होगा. वह हालांकि 2027 विश्व कप तक वनडे प्रारूप को प्राथमिकता देंगे.

भारत की विश्व कप तैयारियों की असली शुरुआत दो महीने लंबे और बेहद व्यस्त इंडियन प्रीमियर लीग के बाद होगी, जिसमें बुमराह मुंबई इंडियंस के तेज आक्रमण की अगुवाई करते नजर आएंगे. आईपीएल के समाप्त होने तक राष्ट्रीय चयन समिति, भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के उत्कृष्टता केंद्र (जिसके प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण हैं) और टीम प्रबंधन (जिसका प्रतिनिधित्व गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल कर रहे हैं) अगले चरण की रणनीति का खाका तैयार करेंगे.

इस योजना का सबसे अहम पहलू बुमराह के वर्कलोड (मैचों का चयन) का प्रबंधन होगा. यह समझा जाता है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबलों को चुनने की आजादी इस 32 वर्षीय गेंदबाज को नहीं मिलेगी. माना जा रहा है कि उनका खेल का प्रबंधन काफी हद तक 2023-2026 के दौर जैसा हो सकता है, जब उन्होंने एक भी वनडे मैच नहीं खेला था. बुमराह 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए पिछले वनडे विश्व कप फाइनल के बाद से कुल 42 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिनमें 21 टेस्ट और 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय शामिल हैं.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा,"भारत के किसी भी वैश्विक अभियान में बुमराह की फिटनेस हमेशा की तरह सबसे अहम रहती है. इसलिए टीम प्रबंधन को प्रारूपों को प्राथमिकता देते हुए बेहद सावधानी बरतनी होगी. वह निश्चित रूप से टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन सीमित ओवरों में 50 ओवर के विश्व कप चक्र में उनका ध्यान ज्यादा वनडे मैचों पर रहेगा." उन्होंने कहा,"इस दौरान करीब 30-35 मैच होंगे और ऐसे में जोखिम नहीं लिया जा सकता."

भारत के पास वनडे क्रिकेट में तेज गेंदबाजों का बहुत बड़ा पूल नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि मुख्य समूह में बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और फिट होने पर हर्षित राणा शामिल रहेंगे.

यह भी पढ़ें: Exclusive: 'हर दिन हमारे लिए नॉकआउट बन गया', जाने क्यों ऐसा बोले वाशिंगटन सुंदर

यह भी पढ़ें: बीसीसीआई जल्द जारी करेगा IPL 2026 शेड्यूल, इन 5 बातों से अलग है इस साल का संस्करण