IND vs WI: जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, तीनों फार्मेंट में ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज

Jasprit Bumrah Fifty Matches In All Format Record IND vs WI: जसप्रीत बुमराह ने एक नई उपलब्धि अपने नाम कर इतिहास रच दिया है वह सभी प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय) में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज़ बन गए हैं. यह उपलब्धि हासिल कर बुमराह ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक खास स्थान बना लिया है. अपनी सटीक लाइन-लेंथ, घातक यॉर्कर और लगातार प्रभावी प्रदर्शन के दम पर बुमराह पिछले एक दशक से टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज़ों में गिने जाते हैं. बुमराह ने न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व क्रिकेट में भी अपने प्रदर्शन से अलग पहचान बनाई है. तेज गेंदबाज होने के नाते सभी प्रारूपों में 50 मैच पूरे करना उनके फिटनेस का प्रमाण है.

इससे पहले भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन लंच तक सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का विकेट गंवा दिया और खबर लिखे जाने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 183 रन बना लिए हैं और जायसवाल शतक के करीब थे और साई सुदर्शन अपना अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे. पहले बल्लेबाजी करते हुए, यशस्वी जायसवाल (नाबाद 40, 78 गेंद) और राहुल (54 गेंदों में 38 रन) ने 58 रनों की साझेदारी कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन राहुल बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन की गेंद पर विकेटकीपर टेविन इमलाच द्वारा स्टंप आउट हो गए.

इससे पहले, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में अपना पहला टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया उन्होंने उसी प्लेइंग इलेवन को बरकरार रखा जिसने अहमदाबाद में पहले टेस्ट में रोस्टन चेज की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया था. वेस्टइंडीज ने दो बदलाव किए, ब्रैंडन किंग और जोहान लेने की जगह विकेटकीपर इमलाच और एंडरसन फिलिप को मैदान पर उतारा.