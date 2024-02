विश्व क्रिकेट का वह गेंदबाज जिसने अपने आखिरी टेस्ट मैच में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड और हो गया टीम से बाहर

nightwatchman बल्लेबाज के तौर पर सबसे बड़ी पारी

Jason Gillespie: क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी कुछ ऐसे कारनामें होते हैं जो आपको हिला कर रख देते हैं. उसपर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. यही कारण है कि क्रिकेट को अनिश्चित्ताओं का खेल माना जाता है. ऐसा ही कारनामा एक ऐसे गेंदबाज ने अपने करियर के आखिरी टेस्ट में किया था जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे. दरअसल, आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने अपने आखिरी टेस्ट मैच में गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया जो आजतक नहीं टूटा है और लगभग नामुमकिन है. दरअसल, अपने टेस्ट करियर के आखिरी टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जेसन गिलेस्पी ने बतौर बल्लेबाज दोहरा शतक जमाया था. उनका यह दोहरा शतक नाइटवाचमैन बल्लेबाज (Most runs in an innings by a nightwatchman) के तौर पर आया था. नाइटवाचमैन बल्लेबाज के तौर पर जेसन गिलेस्पी के द्वारा बनाया गया नाबाद 201 रन सबसे बड़ी पारी है जो एक विश्व रिकॉर्ड है.