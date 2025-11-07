विज्ञापन
जेसन गिलेस्पी ने चुने ODI क्रिकेट के टॉप 5 भारतीय बल्लेबाज, सचिन नहीं, इस बैटर को बताया ग्रेटेस्ट

Top 5 Indian ODI Batsmen Of All Time: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने वनडे क्रिकेट से टॉप 5 सबसे महान भारतीय बल्लेबाजों का चुनाव किया है, जिसमें पूर्व गेंदबाज ने सचिन को टॉप 5 में नहीं जगह दी है.

जेसन गिलेस्पी ने चुने ODI क्रिकेट के टॉप 5 भारतीय बल्लेबाज, सचिन नहीं, इस बैटर को बताया ग्रेटेस्ट
Who is Top 5 Indian ODI Batsmen Of All Time: Jason Gillespie react on it
  • जेसन गिलेस्पी ने वनडे के टॉप पांच भारतीय बल्लेबाजों का चयन किया है जिसमें सचिन तेंदुलकर शामिल नहीं हैं
  • जेसन गिलेस्पी ने पांचवें नंबर पर शिखर धवन, चौथे नंबर पर एमएस धोनी और तीसरे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग को चुना है
  • उनके अनुसार रोहित शर्मा को दूसरे नंबर पर रखा गया है जिनके तीन दोहरे शतक वनडे में खास माने जाते हैं
Jason Gillespie on Top 5 Indian ODI Batsmen Of All Time: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने चौंकाते हुए सचिन तेंदुलकर को वनडे का महान बल्लेबाज करार नहीं दिया है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने वनडे क्रिकेट से टॉप 5 सबसे महान भारतीय बल्लेबाजों का चुनाव किया है, जिसमें पूर्व गेंदबाज ने सचिन को टॉप 5 में नहीं जगह दी है. The Fast Bowling Cartel के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए जेसन गिलेस्पी ने वनडे क्रिकेट के टॉप 5 भारतीय बल्लेबाजों का चुनाव किया है. 

जेसन गिलेस्पी ने पांचवें नंबर पर शिखल धवन, चौथे नंबर पर धोनी और तीसरे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग का चुनाव किया है. इसके अलाना नंबर 3 पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की पसंद रोहित शर्मा बने हैं. नंबर वन पर जेसन गिलेस्पी ने विराट कोहली का चुनाव किया है. 

जेसन गिलेस्पी ने टॉप 5 वनडे बल्लेबाजों का चुनाव करते हुए कहा, ""शिखर धवन मेरे लिए नंबर 5 होंगे. मुझे लगता है कि वह थोड़ा रडार के नीचे खिसक गया है. 91 की स्ट्राइक रेट के साथ 44 की औसत, जो बहुत बड़ा नबंर है.  इसलिए वह मेरा नंबर पांच धवन होंगे. मेरे लिए नंबर चार पर धोनी होंगे. धोनी के नंबर बिल्कुल शानदार हैं और आप जानते हैं कि वह फिनिशर कैसे थे. मेरे लिए तीसरे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग होंगे .लगभग 105 की स्ट्राइक रेट, औसत 30 के मध्य में, बहुत अच्छा है और मेरी सूची में नंबर तीन पर आते हैं. "

Photo Credit: AFP

कोहली नंबर वन, सचिन मेरे लिए नंबर 6 पर

"असली आश्चर्य शायद नंबर दो के लिए है. यहां मैं रोहित शर्मा को नंबर 2 पर रखूंगा. मेरा मतलब है कि वनडे में तीन दोहरे शतक, रोहित शर्मा मेरे लिए नंबर 2 बल्लेबाज है. उनका 93 की स्ट्राइक रेट और 50 से कम औसत के साथ यह बहुत अच्छा है.  नंबर एक बिल्कुल कोई आश्चर्य नहीं कि विराट कोहली नंबर 1 है,  मैं तो यहां तक ​​कहूंगा कि मुझे लगता है कि वह विश्व में वनडे क्रिकेट खेलने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं'. 

सचिन तेंदुलकर को टॉप 5 में शामिल न करने पर पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, "मेरे पास कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्हें बाहर रखा गया है और शायद सचिन से बड़ा कोई नहीं है. वह मेरी सूची में छठे नंबर पर है.  इसलिए यह अपने आप में विवादास्पद है". 

