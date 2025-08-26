विज्ञापन
'लंबा इंटरनेशनल करियर तय है...' जायसवाल-गिल नहीं, जेसन गिलेस्‍पी ने वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज को लेकर की भविष्यवाणी

Jason Gillespie Prediction on Muhammad Irfan Khan Niazi: जेसन गिलेस्‍पी ने सोशल मीडिया पर उस खिलाड़ी को लेकर अपनी राय दी है, जिसे वो टी-20 में भविष्य का सुपरस्टार मानते हैं.

Jason Gillespie Big Statemen on Muhammad Irfan Khan Niazi
  • जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज मुहम्मद इरफान खान को टी-20 क्रिकेट का क्वालिटी क्रिकेटर बताया है
  • गिलेस्पी ने कहा है कि मुहम्मद इरफान का पाकिस्तान के साथ लंबा और सफल अंतरराष्ट्रीय करियर होने की संभावना है
  • उन्होंने भविष्यवाणी की कि टी-20 फ्रेंचाइजी टीमें जल्द ही मुहम्मद इरफान खान को अपनी टीम में शामिल करेंगी
Jason Gillespie on Muhammad Irfan Khan Niazi: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्‍पी (Jason Gillespie) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे देखकर उन्हें लगता है कि टी-20 क्रिकेट में खासकर वह खिलाड़ी लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा. जेसन गिलेस्‍पी ने सोशल मीडिया पर उस खिलाड़ी को लेकर अपनी राय दी है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज मुहम्मद इरफान खान (Muhammad Irfan Khan Niazi) को लेकर भविष्यवाणी की है और लिखा है कि उसे जल्द ही दुनिया भर की टी-20 फ्रेंचाइजी टीमें अपनी टीम में शामिल करने के लिए जोर लगाएगी."

जेसन गिलेस्‍पी ने ने मुहम्मद इरफान (Muhammad Irfan Khan Niaz) लेकर लिखा," वह एक "बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका पाकिस्तान के साथ एक लंबा इंटरनेशनल करियर तय है." गिलेस्‍पी ने ने मुहम्मद इरफान को टी-20 क्रिकेट का क्वालिटी  क्रिकेटर करार दिया है. 

गिलेस्पी ने आगे लिखा, "वह पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक खेलने वाला खिलाड़ी है. टी20 लीग में उन्हें मौका मिलेगा. मैं किसी भी फ्रेंचाइज़ी या टीम को उनकी सिफारिश करूंगा"

यह पहली बार नहीं है जब गिलेस्पी ने इरफ़ान खान की प्रतिभा का समर्थन किया है. इससे पहले, उन्होंने इस युवा खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी टीम से बाहर रखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की खुलकर आलोचना की थी. गिलेस्पी ने कहा था.  "इरफ़ान खान नियाज़ी पाकिस्तान के सबसे ताक़तवर और सबसे साफ़-सुथरे बल्लेबाज़ों में से एक हैं. वह देश के सर्वश्रेष्ठ फील्डर भी हैं. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया."

मुहम्मद इरफान खान ने अबतक पाकिस्तान के लिए 9 वनडे मैच खेलकर 48 रन बनाए हैं, वहीं, टी-20 इंटरनेशनल में उनके नाम 14 मैच में 189 रन दर्ज है. इसके अलावा टी-20 में Muhammad Irfan Khan Niaz ने 58 मैच खेलकर 853 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 134.96 का रहा है. 

