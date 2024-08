न्यूजीलैंड ने चली बड़ी चाल, जिसने भारत को डराया, उसे बनाया गुरु, जानें टाम इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा

Jacob Oram Appointed New Zealand Bowling Coach: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को अक्टूबर माह में भारत का दौरा करना है. यहां कीवी टीम मेजबान टीम के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. अहम सीरीज से पहले 'ब्लैककैप्स' ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी जैकब ओरम को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है. 46 वर्षीय ओरम 7 अक्टूबर से एक्शन में नजर आएंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 16 अक्टूबर से होगा. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप 2023 के बाद से गेंदबाजी कोच का पद खाली था.

जैकब ओरम भारतीय टीम को साल 2002 में घर जख्म दे चुके हैं. टीम इंडिया उस दौरान न्यूजीलैंड दौरे पर थी. दोनों टीमों के बीच एक महत्वपूर्ण वनडे मुकाबला ऑकलैंड में खेला गया था. जहां ओरम की तूफानी गेंदबाजी के बदौलत पूरी भारतीय टीम महज 108 रन पर ढेर हो गई थी. उन्होंने इस मुकाबले में 5 विकेट झटकते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

