60 विकेट लेने वाले आकिब नबी को इंग्लैंड में मिला बड़ा मौका, क्यों टिकी हैं सेलेक्टर्स की नजरें?

कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी के मौजूदा काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन सीजन में कुछ समय के लिए इंग्लिश काउंटी टीम सरे के लिए खेलने की संभावना है. नबी ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में 12.56 के औसत से 60 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के तौर पर J&K को उनकी पहली चैंपियनशिप जीत दिलाई थी, उनके 2 सितंबर से द ओवल में यॉर्कशायर के ख़िलाफ़ सरे के अगले मैच के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है.

इसके बाद 8 और 15 सितंबर को होव और द ओवल में ससेक्स और ग्लैमॉर्गन के खिलाफ मैच खेले जाएंगे. 'हा्ं, सारे कागजी काम पूरे होने के बाद आकिब को इंग्लैंड जाने के लिए वीजा मिल गया है. माना जा रहा है कि वह आज नई दिल्ली से इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वह 2 सितंबर से शुरू होने वाले मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स की रहेगी नजर

इस दौरे का मुख्य मकसद भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के लिए यह देखना भी है कि क्या नबी इंग्लैंड में गेंद को अच्छी तरह से स्विंग करा सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ीलैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें रेड कूकाबुरा गेंद के साथ अनुकूल परिस्थितियों में ऐसा करने की जरूरत होगी,' इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने रविवार को IANS को बताया.

कई भारतीय खिलाड़ियों के साथ जुड़ने वाले हैं नबी

भारतीय टीम मैनेजमेंट और नेशनल सेलेक्टर्स न्यूजीलैंड के आगामी टेस्ट दौरे को ध्यान में रखते हुए नबी को तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों और रेड कूकाबुरा गेंद के साथ खेलने का अनुभव देना चाहते हैं. नबी श्रीलंका के खिलाफ भारत की हालिया 1-0 से टेस्ट सीरीज़ जीत का हिस्सा थे, लेकिन दो मैचों में से किसी में भी नहीं खेले. अब वह इंग्लैंड के घरेलू सीज़न में खेल रहे कई भारतीय खिलाड़ियों के साथ जुड़ने वाले हैं.

श्रीलंका में 16 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार वार्विकशायर के साथ फिर से जुड़ रहे हैं, जबकि बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव यॉर्कशायर के लिए खेलने लौटेंगे. अभी सरे की टीम में भारत के लेग-स्पिनर राहुल चाहर और अनकैप्ड बैटिंग ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर शामिल हैं.

इंडिया 'ए' टीम में भी दिख सकता है नबी का एक्शन

काउंटी चैंपियनशिप का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, नबी के 22 सितंबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दो रेड-बॉल मैचों के लिए इंडिया 'ए' टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है. यह देखना बाकी है कि क्या वह 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में रेस्ट ऑफ़ इंडिया के ख़िलाफ़ ईरानी कप मैच के लिए J&K के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि पुडुचेरी में दूसरा इंडिया 'ए' मैच 29 सितंबर से शुरू हो रहा है.

मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार पर भी अपडेट

इस बीच, IANS को पता चला है कि भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार के काउंटी चैंपियनशिप के बाद के चरणों में खेलने की संभावना हो सकती है. शमी और मुकेश दोनों अभी बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) ग्राउंड 1 पर मौजूदा चैंपियन सेंट्रल जोन के ख़िलाफ़ चल रहे दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल में ईस्ट ज़ोन के लिए खेल रहे हैं. एक और सूत्र ने कहा, 'पक्का तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि वे वहां खेलें.'

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