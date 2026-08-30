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Fit India Ambassador: सिर्फ 12 साल की उम्र, लेकिन मिली बड़ी पहचान, गंभीर की बेटी अब निभाएंगी खास जिम्मेदारी

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर रविवार को 'संडे ऑन साइकिल विद BRICS रन एंड राइड’ कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान गंभीर की बेटी आजीन को ‘फिट इंडिया’ का एंबेसडर बनाया गया.

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Fit India Ambassador: सिर्फ 12 साल की उम्र, लेकिन मिली बड़ी पहचान, गंभीर की बेटी अब निभाएंगी खास जिम्मेदारी
गौतम गंभीर अपनी बेटी आजीन के साथ
IANS

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की बेटी आजीन गंभीर ने महज 12 साल की उम्र में खास उपलब्धि हासिल की है. आजीन को 'फिट इंडिया' का एंबेसडर बनाया गया है. दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 'संडे ऑन साइकिल विद BRICS रन एंड राइड' कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उन्हें सम्मानित किया. इस खास मौके पर उनके पिता गौतम गंभीर भी मौजूद रहे.

गौतम गंभीर की बेटी आजीन गंभीर ने छोटी उम्र में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. 12 वर्षीय आजीन को ‘फिट इंडिया' का एंबेसडर बनाया गया है. दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित ‘संडे ऑन साइकिल विद BRICS रन एंड राइड' कार्यक्रम की 88वीं एडिशन में आजीन को यह खास सम्मान दिया गया. केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने उन्हें सम्मानित किया.

गंभीर की बेटी अब निभाएंगी खास जिम्मेदारी

दरअसल, आजीन को फिट इंडिया एंबेसडर बनाने का मकसद युवाओं और बच्चों के बीच फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. सरकार के इस अभियान का उद्देश्य लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने और एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करना है. साइकिलिंग, रनिंग और दूसरे सामुदायिक खेल कार्यक्रमों के जरिए फिटनेस को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है.

 इवेंट नहीं, आंदोलन के तौर पर देखना चाहिए- गंभीर

 गौतम गंभीर ने रविवार को सरकार की 'फिट इंडिया' पहल को सिर्फ़ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक 'आंदोलन' बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि एक फिट इंडिया ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर होगा. गंभीर ने कहा, 'सरकार द्वारा आयोजित यह 'फिट इंडिया' इवेंट एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि मेरा मानना ​​है कि भारत जितना फिट होगा, उतना ही मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा.' 'इसलिए, मेरा मानना ​​है कि हमें इसे सिर्फ एक इवेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक आंदोलन के तौर पर देखना चाहिए.'

गंभीर ने  भी राइड में हिस्सा लिया

इस इवेंट में मशहूर हस्तियां और फिटनेस के शौकीन लोग साइकिलिंग और एक्टिव लाइफ़स्टाइल को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए, और गंभीर ने खुद भी राइड में हिस्सा लिया. भारत के पूर्व क्रिकेटर ने हमेशा फिटनेस और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया है. उनकी भागीदारी ने सरकार की इस पहल को एक स्पोर्ट्स वाला रंग दिया, जिसका मकसद नागरिकों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

सरकार द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए 'फिट इंडिया मूवमेंट' ने फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादालोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए साइकिलिंग, रनिंग और कम्युनिटी स्पोर्ट्स इवेंट जैसी गतिविधियों का इस्तेमाल किया है.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

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