Ishan Kishan Viral Dance Celebration: ईशान किशन की खुशी सातवें आसमान पर है. ईशान और झारखंड टीम मैनेजमेंट ने इस ताबड़तोड़ जीत का जश्न जबरदस्त अंदाज में बनाया है

Video: 'हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट...' SMAT 2025 जीतने के बाद ईशान किशन का जबरदत डांस, ठुमके देख दीवाने हुए फैन्स
Ishan Kishan viral dance video
  • झारखंड ने कप्तान ईशान किशन के नेतृत्व में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है
  • फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराकर पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की
  • कप्तान ईशान किशन ने फाइनल में 49 गेंदों पर 101 रन की तेज पारी खेलकर इतिहास रचा
Ishan Kishan Dance video: ईशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराया. जीत के हीरो कप्तान ईशान किशन रहे, जिन्होंने 101 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. ईशान फाइनल में शतक बनाने वाले पहले कप्तान भी बने. इस ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान ईशान किशन की खुशी सातवें आसमान पर है. ईशान और झारखंड टीम मैनेजमेंट ने इस ताबड़तोड़ जीत का जश्न जबरदस्त अंदाज में बनाया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें ईशान और झारखंड क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने मिलकर भोजपुरी गानें पर जमकर डांस किया है. वीडियो में ईशान किशन का अंदाज देखने लायक है. ईशान गानों पर जिस तरह से  ठुमके दिखा रहे हैं उसने फैन्स को दीवाना बना दिया है. 

देखें Video

मैच की बात करें तो पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मैच में हरियाणा ने टॉस जीतकर झारखंड को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था.झारखंड के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान ईशान किशन ने मात्र 45 गेंदों पर शतक लगाया. किशन ने 49 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और 6 चौके लगाए। किशन के अलावा कुमार कुशाग्र ने भी 38 गेंद पर 5 छक्के और 8 चौके लगाते हुए 81 रन की पारी खेली। किशन और कुशाग्र ने दूसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की. अनुकूल रॉय 20 गेंद पर 40 और रॉबिन मिंज 14 गेंद पर 31 रन बनाकर नाबाद रहे। झारखंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 262 रन बनाए थे.

263 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की शुरुआत बेहद खराब रही थी. टीम ने 1 के स्कोर पर अपने 2 विकेट खो दिए. खराब शुरुआत के बाद हरियाणा कभी उबर नहीं सकी और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती गई. टीम 18.3 ओवर में 193 रन पर सिमट गई और 69 रन से ये खिताबी मुकाबला हार गई.

हरियाणा के लिए विकेटकीपर यशवर्धन दलाल ने 22 गेंद पर 5 छक्के और 2 चौकों की बदौलत 53 रन की विस्फोटक पारी खेली। इसके अलावा निशांत सिंधु ने 15 गेंद पर 31 और समंत देवेंद्र जाखड़ ने 17 गेंद पर 38 रन बनाए. झारखंड के लिए विकास सिंह और अनुकूल रॉय ने 2-2, जबकि सुशांत मिश्रा और बाल कृष्ण ने 3-3 विकेट लिए. झारखंड का यह पहला खिताब है। झारखंड और हरियाणा दोनों ही पहली बार फाइनल में पहुंची थीं.

 (IANS के इनपुट के साथ)

