जिस एक्टर को पर्दे पर देख लोग देते थे गलियां, असल जिंदगी में स्वतंत्रता सैनानी था वो, देश की खातिर गया था जेल

हिंदी सिनेमा में कई कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे जिन्होंने भले ही एक तरह के किरदार निभाए लेकिन हर एक किरदार में एक ऐसा मैजिकल टच छोड़ा कि वो यादगार बन गया. ऐसे ही एक एक्टर थे सीएस दुबे. सीएस दुबे यानी कि चंद्रशेखर दुबे. दुबे जी हिंदी सिनेमा के मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट थे. उनका जन्म 4 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के कन्नौड में हुआ था. उन्होंने 1950 के दशक से लगभग 150-200 फिल्मों में काम किया. वे खासतौर से नेगेटिव किरदार जैसे साहूकार, मुनीम और कपटी लाला के किरदारों के लिए मशहूर थे. फिल्म ‘जिंदा दिल' (1975) में उनका डायलॉग “ढक्कन खोल के” बहुत वायरल हुआ. वह केवल फिल्मों में ही एक्टिव नहीं थे. अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने कई रेडियो प्रोग्राम भी किए. इतना ही नहीं वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और देश की खातिर जेल गए थे.

चंद्रशेखर दुबे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ा आंदोलन का हिस्सा थे. इस दौरान उन्होंने देश के लिए लाठियां खाईं और जेल भी गए थे. इसके अलावा वे एक सोशल वर्कर भी थे जो गरीब छात्रों को उनकी शिक्षा का खर्च उठाने में मदद करते थे. इसके बाद जब नौकरी करने की बारी आई तो उन्होंने बॉम्बे का रुख किया. वहां उन्होंने काम की शुरुआत प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अमीय चक्रवर्ती के साथ बतौर ऑफिस बॉय की. इसके साथ साथ वे प्रोडक्शन मैनेजर और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम संभाला. इसके बाद वे बतौर एक्टर अमीय की फिल्म पतिता और सीमा (1955) में नजर आए. इसके बाद बतौर एक्टर उनकी गाड़ी चल निकली और वे करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए.

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चंद्रशेखर दुबे फिल्मों में ज्यादातर नेगेटिव किरदार में नजर आए जैसे कि साहूकार, दलाल और रेपिस्ट. ऐसे किरदारों की वजह से उन्हें स्क्रीन पर दर्शकों की खूब गालियां भी पड़ीं. खैर ये उनके किरदार को पेश करने का अंदाज ही था कि लोग उन्हें सच में वैसा ही समझ लेते थे. इसके अलावा उन्होंने रेडियो में भी काम किया. वे हवा महल, फौजी भाइयों जैसे शो किया करते थे साथ ही साथ रेडियो प्ले का भी हिस्सा रहते थे.

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