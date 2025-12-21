विज्ञापन
T20 World Cup 2026: किशन की एकाएक टीम में क्यों हुई एंट्री? BCCI ने सारे सवालों का दिया जवाब

BCCI Breaks Silence On Ishan Kishan Comeback: बिहार के लाल ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में क्यों चुना गया है. इस सवाल का जवाब बीसीसीआई ने दिया है.

  • बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ईशान किशन को दो साल बाद भारतीय टीम में वापस शामिल किया है
  • चयनकर्ता अजीत अगरकर के मुताबिक किशन को टीम संयोजन में शीर्ष क्रम के आक्रामक बल्लेबाज के रूप में चुना गया है
  • टीम में संजू सैमसन मुख्य विकेटकीपर हैं जबकि ईशान किशन को शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी के लिए जगह मिली है
BCCI Breaks Silence On Ishan Kishan Comeback: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. आगामी सीरीज का लिए कई धुरंधर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो कई बड़े खिलाड़ियों का निराशा भी हाथ लगी है. हालांकि, सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर जिस खिलाड़ी के लिए आई है. वह हैं बिहार के लाल ईशान किशन. 27 वर्षीय किशन को करीब 2 सालों बाद भारतीय टीम में दोबारा चुना गया है. जिससे कई लोग हैरान भी हैं. अगर आप भी युवा खिलाड़ी के एकाएक टीम में चुने जाने से चकित हैं, तो परेशान न होइए. आपकी हैरानी का जवाब खुद बीसीसीआई ने दिया है. बोर्ड ने बताया है कि आगामी टूर्नामेंट के लिए एकाएक उन्हें क्यों टीम में शामिल किया गया है.

बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने टीम चयन के बाद कहा कि किशन को टीम में शामिल करने का फैसला टीम संयोजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया हैं. मुख्य चयनकर्ता के मुताबिक किशन बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष क्रम में एक आक्रामक विकल्प प्रदान करते हैं.

अगरकर ने कहा, 'हम विभिन्न संयोजनों पर विचार कर रहे थे. हमारा विचार एक और विकेटकीपर को टीम में शामिल करने का था. गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. दुर्भाग्यवश उन्हें मौका नहीं मिला है, लेकिन यही वह संयोजन है जो हम चाहते हैं. ईशान शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करते हैं. वे अच्छी फॉर्म में हैं और पहले भी भारत के लिए खेल चुके हैं.'

अजीत अगरकर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'वह टीम में इसलिए नहीं थे. क्योंकि जुरेल और पंत उनसे आगे नजर आ रहे थे. संजू शीर्ष पर हैं. ईशान भी अब शीर्ष पर हैं. यही संयोजन हम फिलहाल देख रहे हैं. हमें लगता है कि मौजूदा समय में वह टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ बैकअप विकेटकीपर हैं.'

टी20 वर्ल्ड कप लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

