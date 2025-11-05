IND vs SA: खत्म हुआ मोहम्मद शमी का करियर? फिर नहीं मिली टीम इंडिया में जगह? रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा

Is Mohammed Shami Career Over for Team India? मोहम्मद शमी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत की टीम में शामिल नहीं किया गया है. बीसीसीआई ने बुधवार को टेस्ट टीम और भारत ए टीम का ऐलान किया. दोनों स्क्वाड में तेज गेंदबाज का नाम गायब रहा. विश्व कप 2023 में और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज शमी ने आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय मैच मार्च 2025 में खेला था. लेकिन इसके बाद से शमी भारतीय जर्सी में नहीं दिखे हैं. इंग्लैंड और घरेलू सरजमीं पर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भी को टीम में शामिल नहीं किया गया. वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए उन्हें क्यों जगह नहीं मिली है, इसको लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है.

मोहम्मद शमी बीते कुछ समय से नियमित रूप से घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. बंगाल के लिए हाल के तीन रणजी ट्रॉफी मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, उन्हें एक बार फिर टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली. 35 वर्षीय प्रमुख तेज गेंदबाज ने अपने कौशल सेट के साथ बंगाल को उत्तराखंड और गुजरात पर लगातार जीत दिलाई. उन्होंने तीन मैचों में 93 ओवर फेंके. हालांकि उनके स्पैल छोटे रहे. शमी ने इस दौरान 15 से अधिक विकेट लिए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो शमी के हाल ही में चयनकर्ताओं को लेकर जो खुले तौर पर बयान दिए हैं, यह उनके खिलाफ गया है. रिपोर्ट में दावा है,"हालांकि, ऐसा लगता है कि चयनकर्ता अनिश्चित हैं कि क्या शमी का शरीर टेस्ट क्रिकेट की कठोरता का सामना कर सकता है, जिसके लिए लंबे स्पैल की आवश्यकता होती है. घरेलू क्रिकेट में भी, शमी कई बार प्रभाव वाले स्पैल के बाद ब्रेक लेते हैं."

रिपोर्ट में आगे कहा गया,"अपनी फिटनेस और साख के बारे में मीडिया में इस मुखर तेज गेंदबाज के हालिया बयानों पर भी बहस छिड़ गई है और हो सकता है कि इससे उनकी संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो. चूंकि भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद कम से कम छह महीने तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि शमी के लिए भारतीय टीम के दरवाजे बंद हो गए हैं."

बता दें, मोहम्मद शमी ने भारत के लिए 64 मैचों 122 पारियों में 229 विकेट लिए हैं. टेस्ट में उनके नाम 14 बार फोर विकेट हॉल हैं और 6 बार फाइव विकेट हॉल हैं. जबकि 108 वनडे में उन्होंने 206 विकेट झटके. जबकि 25 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 27 विकेट झटके हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी.

यह भी पढ़ें: Haris Rauf Suspension: ओछी हरकत के लिए सस्पेंड हुए हारिस रऊफ, अब पाकिस्तानी मीडिया से ICC पर लगाया बड़ा आरोप

यह भी पढ़ें: IND A vs SA A ODI Series: तिलक वर्मा को मिली कमान, इशान किशन को मौका, वनडे सीरीज के स्क्वाड का ऐलान