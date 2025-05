'जो भी निर्णय माही ने लिया वह...', क्या अब धोनी को IPL से संन्यास का ऐलान कर देना चाहिए? सुनील गावस्कर ने दिया जवाब

Sunil Gavaskar react on MS Dhoni in IPL: आईपीएल 2025 में सीएसके की टीम (CSK in IPL 2025) आखिरी पायदान पर है. टीम ने बीच टूर्नामेंट में कप्तान बदला लेकिन तकदीर नहीं बदल पाई. धोनी ने कप्तानी पद फिर से संभाला लेकिन इस बार माही मैजिक गायब रहा. सीएसके (CSK team In IPL 2025) के खराब परफॉर्मेंस को लेकर अब सवाल भी खड़े हो गए. धोनी की आलोचना शुरू हो गई. पहले तो उनकी बल्लेबाजी क्रम को लेकर बवाल मचा तो अब खिलाड़ियों के गलत चयन को लेकर बातें शुरू हो गई है. कुछ लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि धोनी का कमाल खत्म हो गया है और अब उन्हें आईपीएल से बतौर खिलाड़ी संन्यास ले लेना चाहिए. ऐसे में अब पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने धोनी को लेकर बात की है.

स्पोर्ट्स तक के साथ बात करते हुए गावस्कर ने कहा, "कोई भी खिलाड़ी अपने लिए नहीं, बल्कि टीम के लिए क्या अच्छा हो सकता है, इस बारे में निर्णय लेता है. एमएसडी ने इस सीजन में खेलने के बारे में जो भी निर्णय लिया, वह पूरी तरह से सीएसके के लिए सबसे अच्छा था. माही ने इस सीजन खेलने का फैसला लिया, CSK के हित में लिया गया होगा."

दिग्गज पूर्व भारतीय कप्तान CSK के खराब परफॉर्मेंस को लेकर भी अपनी राय दी और माना कि, फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में खिलाड़ियों की रणनीति जो बनाई थी वह असफल हो गई. सीएसके को बेहतर नीऑक्शन रणनीति बनाने की जरूरत है. क्योंकि CSK के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL 2025 में विफल रहे हैं.

गावस्कर ने कहा, "सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CSK को अपनी ऑक्शन रणनीति सही करने की आवश्यकता है. मुझे लगता है कि उनकी स्काउटिंग टीम अन्य फ्रैंचाइजी की तरह प्रभावी नहीं है. मेरा मतलब है कि स्काउट्स टीम को केवल झारखंड लीग, यूपी लीग या उनके जैसे अन्य दूसरे लीगों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. उन लीगों में जो सफलता मिलती है अपेक्षाकृत साधारण गेंदबाजी आक्रमणों के खिलाफ छोटे मैदानों पर मिलती है. जरूरी नहीं कि उच्च स्तर पर भी उन खिलाड़ियों को उतना सफलता मिल सके."

बता दें कि 3 मई को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में सीएसके को आरसीबी ने दो रन से हरा दिया. सीएसके को इस सीजन नौवीं हार मिली है.