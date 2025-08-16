विज्ञापन
Karachi Test Hat Trick: दुनिया का इकलौता गेंदबाज जिन्होंने टेस्ट के पहले ही ओवर में ली हैट्रिक, बना दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

Irfan Pathan react on Karachi Test Hat Trick: कराची टेस्ट मैच टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला ओवर इरफान ने की थी. अपने ओवर की चौथी गेंद पर सलमान बट्ट, पांचवीं गेंद पर यूनुस खान और छठी गेंद पर मोहम्मद यूसुफ को आउट कर इरफान ने अपनी हैट्रिक पूरी की थी.

Irfan Pathan big Statement on Karachi Test Hat Trick
  • इरफान 2006 में कराची टेस्ट मैच में पहले ओवर में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे.
  • उन्होंने चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर सलमान बट्ट, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट किया था.
  • कराची टेस्ट में इरफान ने पहली पारी में पांच और दूसरी पारी में एक विकेट लेकर कुल छह विकेट लिए थे.
Irfan Pathan on Karachi Test Hat Trick: साल 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट मैच के दौरान इरफान ने एक ऐसा कमाल किया था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. इरफान टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे. कराची टेस्ट मैच टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला ओवर इरफान ने की थी. अपने ओवर की चौथी गेंद पर सलमान बट्ट, पांचवीं गेंद पर यूनुस खान और छठी गेंद पर मोहम्मद यूसुफ को आउट कर इरफान ने अपनी हैट्रिक पूरी की थी. बता दें कि पाकिस्तान की धरती पर भारत की ओर से टेस्ट में हैट्रिक विकेट लाने वाले इरफान पहले गेंदबाज भी बन गए. इरफान पठान  से पहले पाकिस्तान में किसी भारतीय गेंदबाज ने ऐसा कारनामा नहीं किया है. 

अबतक टेस्ट क्रिकेट में ऐसा दूसरा गेंदबाज नहीं हुआ है जिसने टेस्ट मैच की पहली ही पारी के पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट लिए हों. गौरतलब है कि कराची टेस्ट मैच में इरफान ने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 1 विकेट चटकाए थे. भले ही इरफान ने गजब की गेंदबाजी की लेकिन भारत यह टेस्ट मैच नहीं जीत पाया था. भारत को पाकिस्तान ने 341 रनों की करारी शिकस्त दी थी. 

कराची टेस्ट मैच हैट्रिक को लेकर इऱफान पठान ने किया रिएक्ट

कराची टेस्ट मैच (Karachi Test Hat Trick) में उस ओवर को लेकर इरफान ने हाल ही में लल्लनटॉप पर इंटरव्यू के दौरान बात की है और कहा कि (Irfan Pathan on Karachi Test Hat Trick), "जब उस ओवर में पहली गेंद मेरे हाथ से निकलती है तो मुझे एहसास हो गया था कि इस पिच पर मैं अच्छी गेंदबाजी करुंगा. हाथ से गेंद जैसे ही छूटती है तो आपको एहसास हो जाता है कि पिच पर गेंद क्या कमाल करने वाली है. जब मैंने चौथी गेंद फेंकी, विकेट मिली, बाहनी निकाला लगा, सलमान बट आउट हुए."  (HISTORIC HAT-TRICK BY IRFAN PATHAN)

यूनुस खान के ऐसे किया आउट

इसके बाद फिर यूनुस खान बल्लेबाजी करना आए. मुझे याद है, जब भी यूनुस भारत के खिलाफ खेलते थे तो ज्यादा रन बनाते थे. भारत को यूनुस खान ने काफी परेशान किया था. मेरे सामने यही विकल्प था कि उनके लिए ऐसी गेंद डालूं जिससे वो LBW  आउट हों. ऐसे में मैंने उन्हें गेंद आगे डाला, मुझे लगता था कि यदि इस गेंद पर चौका भी लगेगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने एक विकेट निकाल लिया था. लेकिन यहां विकेट लेने का मौका था. ऐसे में मैंने जानबूझकर गेंद उनके आगे डाली थी. गेंद हवा में लहराई, वो गिर गए , गेंद पैड पर लगा. गेंद जैसे ही पैड पर लगी, मुझे पता था कि यूनुस खान आउट हैं. साइमन टॉफेल LBW के लिए एक बेहतरीन अंपायर माने जाते थे. उन्होंने तुरंत ही आउट करार दे दिया था. साइमन टॉफेल, उस जमाने के सबसे बेहतरीन एलबीडब्ल्यू देने वाले  अंपायर थे.

हैट्रिक गेंद से पहले क्या सोच रहे थे इरफान

हैट्रिक गेंद की बारी थी. जब दो गेंदों में दो विकेट हो गई तो मुझे लगा कि मैं अब हैट्रिक ले सकता हूं, उस समय मुझे यह नहीं पता कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जा रहा हूं.  जब आप खेलते हो ना तो आपको सारे रिकॉर्ड  नहीं पता होते. तो मुझे ये नहीं पता था कि कभी पहली ओवर में हैट्रिक हुई नहीं है.  इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट  में मैं दो बार हैट्रिक पे आ चुका था. लेकिन हैट्रिक नहीं ले पाया था.   एक श्रीलंका के सामने, एक जिंबाब्वे के सामने.  दोनों बार हैट्रिक नहीं हुई थी. 

सामने मोहम्मद युसुफ थे

अब मैं हैट्रिक पर था. मेरे ज़हन में सारी  चीजें आ गई थी  कि दो विकेट हो गए हैं और मैं हैट्रिक पर हूं,  सामने मोहम्मद  युसुफ को देखा,  जिनको मैंने कई बार आउट किया था.  मुझे पता है कि उनकी आगे की पैर की ना कैंची बनती है,    क्रिकेटिंग टर्म में कैंची बनना मतलब  पिछला पैर और अगला पैर सामने आ जाना. जिससे वो मेरे खिलाफ बल्लेबाजी करने से डरते थे. उन्हें परेशानी होती थी.  मेरी बॉल अंदर आती  थी और वो हमेशा आउट होते थे,  जबकि वो ऐसे वक्त पे थे जब एक-एक साल में डेढ़-1500 रन बनाते थे.   लेकिन मेरे सामने आके उनके जो पैर की जो तकलीफ थी वो सामने आ जाती थी. 

मोहम्मद युसुफ को ऐसे किया आउट

अब वो जो मैंने गेंद डाली जिस तरह से आप  हाथ से छोड़ते हो जहां पे गेंद गिरनी चाहिए जहां पे गेंद पड़ के मुड़नी चाहिए, एग्जजेक्टली वही हुआ, मेरे जेहन में था कि मैं उन्हें lBW के लिए गेंद करूंगा, लेकिन वो गेंद पिच पर पड़ के इतनी लहराई कि मोहम्मद युसुफ को भी पता नहीं चला, तो इसी वजह से वो बैट और पैड के बीच में बड़ा गैप हो गया और बोल्ड हो गए.  फिर वो हैट्रिक हुआ. (Irfan Pathan makes another stunning revelation Karachi Test Hat Trick)

इरफान ने अपने टेस्ट करियर में 29 मैच खेले और 100 विकेट लेने में सफल रहे तो वहीं वनडे में 120 मैच खेलकर 173 विकेट चटकाने में सफल रहे. इसके अलावा 24 टी-20 इंटरनेशनल मैच में कुल 28 विकेट लेने में सफल रहे. 

Irfan Khan Pathan, Cricket, Pakistan, India
