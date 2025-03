CSK vs RR: 'उनकी जरूरत है.. ', सीएसके को IPL में खिताब जीतना है तो इस खिलाड़ी करना होगा टीम में शामिल, इरफान पठान ने बताया

Irfan Pathan big Statement on Chennai Super Kings: आईपीएल 2025 के 11वों मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को राजस्थान रॉयल्स ने 6 रन से हरा दिया. एक बार फिर सीएसके बल्लेबाज तेज गति से रन बनाने में नाकाम रहे जिसके कारण आखिर में टीम 6 रन से पीछे रह गई . सीएसके को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. बता दें कि सीएसके की हार के बाद इरफान पठान ने रिएक्ट किया और एक खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की अपील की है.

इरफान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, "जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में भविष्यवाणी की थी, नंबर 3 पर नितीश राणा और नंबर 4 पर रियान पराग ने बढ़िया काम किया. साथ ही दीपक हुड्डा की जगह विजय शंकर का सुझाव दिया. अभी भी मेरा मानना ​​है कि CSK को XI में कॉनवे की जरूरत है. उन्हें उनकी जरूरत है." बता दें कि डेवोन कॉनवे को सीएसके ने अबतक किसी भी मैच में शामिल नहीं किया है

As I predicted in my YouTube video, Nitish Rana at No. 3 and Riyan Parag at No. 4 worked out perfectly! Also suggested Vijay Shankar over Deepak Hooda. Still believe CSK needs Conway in the XI. They need him! #Analysis