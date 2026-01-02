IND vs NZ: विराट-रोहित के वनडे करियर को लेकर चर्चाओं के बीच इरफान पठान ने BCCI से कर दी ये बड़ी मांग

Irfan Pathan Demand to BCCI For Rohit Sharma and Virat Kohli: भारत-न्यूजीलैंड के बीच सीरीज से पहले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ज़्यादा वनडे मैचों की योजना बनानी चाहिए. उनका कहना है कि चूंकि ये दोनों खिलाड़ी अब टेस्ट और T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसलिए वनडे ही एकमात्र फॉर्मेट है जिसमें उनकी मौजूदगी दर्शकों की दिलचस्पी को बढ़ा रही है. इरफान ने सुझाव दिया कि भारत को तीन मैचों की जगह लंबी वनडे सीरीज़ खेलनी चाहिए और साथ ही त्रिकोणीय या चार टीमों वाले टूर्नामेंट भी आयोजित करने चाहिए.

उनके अनुसार, वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता में जो नई जान आई है, उसमें कोहली और रोहित की बड़ी भूमिका है, इसलिए बोर्ड को इस मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों खिलाड़ी अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वर्ल्ड कप भले ही दूर हो, लेकिन मैच प्रैक्टिस और फिटनेस बनाए रखना बेहद ज़रूरी है.

इरफान का मानना है कि जब भारत के अंतरराष्ट्रीय मैच न हों, तब कोहली और रोहित को घरेलू क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार खेलने से उनका स्तर और बेहतर बना रहेगा. हाल ही में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी राज्य टीमों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में दो-दो मैच खेले हैं.

विराट कोहली ने दिल्ली के लिए एक और मैच खेलने की इच्छा जताई है, जो संभवतः 6 जनवरी को होगा. वहीं रोहित शर्मा अब 11 जनवरी से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरेंगे.