"हमने उनको सपोर्ट किया लेकिन..."रोहित शर्मा के इंटरव्यू विवाद पर इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी

Irfan Pathan Breaks Silence On Rohit Sharma Interview Controversy: सिडनी में रोहित का इंटरव्यू लेने वाले इरफ़ान ने खुलासा किया कि ब्रॉडकास्टर उस समय के भारतीय कप्तान का समर्थन करने के लिए मजबूर थे, भले ही वे इस प्रारूप में काफ़ी संघर्ष कर रहे थे. इरफ़ान ने स्वीकार किया कि अगर रोहित कप्तान नहीं होते, तो प्रबंधन उन्हें टीम से बाहर कर देता. लल्लनटॉप में दिए इंटरव्यू में इरफान पठान ने खुलासा किया और कहा, "रोहित शर्मा सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, लेकिन उस साल टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 6 था, इसलिए हमने कहा कि अगर वह कप्तान नहीं होते, तो उन्हें टीम में जगह नहीं मिलती, और यह सच है."

इरफान (Irfan Pathan big Statemenet on Rohit Sharma) ने आगे कहा, " लोग कहते हैं कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा रोहित शर्मा का समर्थन किया. बेशक, जब कोई आपके ब्रॉडकास्टर चैनल पर इंटरव्यू देने आता है, तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, है ना? आपने उसे आमंत्रित किया है, इसलिए आप विनम्रता से पेश आएंगे. जब रोहित इंटरव्यू देने आए, तो हम निश्चित रूप से विनम्र थे, और हमें यह दिखाना ही था, क्योंकि वह हमारे मेहमान थे. तो यह बात जुड़ी हुई थी और कहा गया कि हम उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन यह हम ही थे जिन्होंने कहा था कि उन्हें लड़ते रहना चाहिए, लेकिन उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में नहीं बन रही थी. अगर वह टीम के कप्तान नहीं होते, तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता."

ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित का टेस्ट क्रिकेट में आखिरी दौरा साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में होने वाली सीरीज़ से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. रोहित के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया था.

बता दें कि रोहित ने नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. रोहित ने अपने टेस्ट करियर में 67 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने 40.57 की औसत से 12 शतकों और 18 अर्द्धशतकों के साथ 4,301 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 212 रन था जो उन्होंने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक यादगार घरेलू सीरीज में बनाया था.