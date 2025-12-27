विज्ञापन
PL 2026: अगर मुस्तिफजुर रहमान हुए बाहर, तो केकेआर के पास हैं ये 3 बड़े विकल्प

Doubt on Mustafizur Rahman: जो हालात वर्तमान में बांग्लादेश के खिलाफ हो चले हैं, उन्हें देखते हुए मुस्तिफजुर रहमान आईपीएल से बाहर हो सकते हैं

KKR: मुस्तिफजुर रहमान को लेकर भारत में एक बड़ा वर्ग सवाल उठा रहा है

हर दिन गुजरने के साथ ही भारत-बांग्लादेश रिश्ते जर्जर हो रहे हैं. हालात ऐसे हो चले हैं कि साधुओं-संतों सहित एक बड़े वर्ग को हाल ही में आईपीएल मिनी ऑक्शन में खरीदे गए बांग्लादेश के लेफ्टी पेसर मुस्तिफजुर रहमान बहुत ही ज्यादा चुभ रहे हैं. केकेआर के प्रबंधन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं आने वाले समय में अगर रहमान को लेकर केकेआर पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाए, तो चौंकिएगा बिल्कुल भी मत. रहमान को नाइट राइजर्स ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. बहरहाल, अगर केकेआर के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव पढ़ता है, तो उसके पास 3 बहुत ही अच्छे विकल्प हैं. 

1. अल्जारी जोसेफ

विडीज का यह पेसर मुस्तिफजुर का एक अच्छा विकल्प हैं. खासकर यह देखते हुए कि केकेआर के पास चुनने के लिए बहुत ही सीमित विकल्प हैं. अल्जारी विंडीज के लिए तीनों फॉर्मेटों में बहुत ही अच्छोा कर रहे हैं. हाल ही में इस लंबू पेसर ने सीपीएल 2025 में चार विकेट चटकाए, तो पीएसएल में भी अलजारी ने 8 पारियों में 12 विकेट लिए. जोसेफ ने पाकिस्तान के पाटा विकेटों पर खासा अच्छा प्रदर्शन किया. जोसेफ ने साल 2024 में आरसीबी के लिए खेले और तब उन्होंने 3 पारियों में 1 विकेट लिया था.

2. झाय रिचर्डसन

यह गेंदबाज कुछ दिन पहले तक खासा चोटिल चल रहा था,लेकिन रिचर्डसन लंबी अनुपस्थिति के बाद ऑस्ट्रेलिया लौटे. यह लेफ्टी पेसर करीब-करीब समान शैली के कारण मुस्तिफजुर का एक अच्छा विकल्प हैं. और रिचडर्सन ने हाल ही में बॉक्सिंग-डे के दिन विकेट चटकाकर काबिलियत साबित की. रिचर्ड्सन ने भी 2024 में  दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल खेला था. हालांकि, तब वह एक ही मैच में खेले थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिल सका था. इसके बावजूद रहमान के बाहर होने की सूरत में रिचर्डसन केकेआर के लिए एक अच्छा विकल्प हैं. 

3. स्पेन्सन जॉनसन

रहमान के जाने की सूरत में केकेआर प्रबंधन ने एक बार फिर से अपने पूर्व पेसर की ओर लौट सकता है. स्पेन्सर को केकेआर इस साल ऑक्शन से कुछ दिन पहले  रीलीज कर दिया था. इस साल वह केकेआर के लिए 4 मैच खेले,लेकिन इन मैचों में वह एक ही विकेट  ले सके थे. हालांकि, रिचडर्सन ज्यादातर समय चोट से ही जूझत रहे और वर्तमान में वह चोटिल हैं. इस वजह से बीबीएल से बाहर हो गए हैं. लेकिन वह आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले फिट हो जाएंगे और उन्हें टीम में लेकर केकेआर को खासा कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा. 

