11 चौके-5 छक्के लगाकर ठोक डाले इतने रन, IPL 2026 से पहले रोहित शर्मा के साथी MI के इस बल्लेबाज ने मचाया गदर

Ryan Rickelton Century in SA20; MI Cape Town vs Durban Super Giants: डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ 233 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई केपटाउन की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकल्टन ने 63 गेंद पर 11 छक्के और 5 चौकों की मदद से 113 रन की विस्फोटक पारी खेली, इसके बावजूद टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बना सकी और 15 रन से मैच हार गई. एमआई के लिए जेसन स्मिथ ने भी 14 गेंद पर 41 रन की पारी खेली. डरबन सुपर जायंट्स ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग 2025-26 की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ की है. सीजन के पहले मुकाबले में डरबन सुपर जायंट्स ने एमआई केपटाउन को रयान रिकल्टन के शतक के बावजूद 15 रन से हरा दिया.

डरबन सुपर जायंट्स के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पारी की शुरुआत करने के लिए डेवोन कोनवे और केन विलियमसन आए थे. दोनों ने पहले विकेट के लिए 8.3 ओवर में 96 रन की साझेदारी कर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दी. विलियमसन 25 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए, लेकिन रन गति बरकरार रही.

डेवोन कोनवे 33 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 64 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे. जोस बटलर ने 12 गेंद पर 20, हेनरिक क्लासेन ने 14 गेंद पर 22, एडन मार्करम ने 17 गेंद पर 35, इवान जोंस ने 14 गेंद पर 33 और डेविड विजे ने 5 गेंद पर 9 रन बनाए. डरबन सुपर जायंट्स ने 5 विकेट पर 232 रन बनाए.

रिजा हेंड्रिक्स की 21 गेंद पर 28 रन की धीमी पारी के अलावा निकोलस पूरन के 10 गेंद पर 15 और ड्वेन प्रिटोरियस और जॉर्ज लिंडे की असफलता एमआई की हार की बड़ी वजह बनी. डरबन के लिए ईथन बॉश ने 4 विकेट लिए. रयान रिकल्टन को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.