IPL 2026: संजू सैमसन के बाद कौन होगा राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, फ्रेंचाइजी ने दिया हिंट

IPL 2026 Rajasthan Royals Captain: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड किया. संजू सैमसन के बदले राजस्थान ने चेन्नई से रवींद्र जडेजा और सैम करन को अपनी टीम में शामिल किया. जब से संजू चेन्नई गए हैं, तभी से यह सवाल उठने लगा कि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कौन करेगा. हालांकि, राजस्थान के पास कई विकल्प हैं. रवींद्र जडेजा, टीम में सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके अलावा फ्रेंचाइजी युवा खिलाड़ियों पर फोक्स रखती है और ऐसे में रियान पराग हैं, जिन्होंने पिछले सीजन कुछ मैचों में टीम के लिए कप्तानी की थी. इसके अलावा टीम के पास यशस्वी जायसवाल का भी ऑप्शन हैं. वहीं अब फ्रेंचाइजी ने खुद कप्तानी को लेकर बड़ा हिंट दिया है.

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 से पहले अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें रवींद्र जडेजा की फोटो है और इसके साथ कैप्शन है,"सून थलापति." तमिल में 'थलापति' का मतलब होता है लीडर. राजस्थान ने जडेजा की जो फोटो लगाई है, उसमें लिखा है,"लेकिन मैंने सुना है, मैं जो भी कुछ करता हूं वो सुपर है."

राजस्थान रॉयल्स के इस पोस्ट के बाद फैंस के बीच खलबली मच गई है कि क्या जडेजा नए कप्तान के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने कप्तानी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. रवींद्र जडेजा ने आईपीएल में अपनी शुरुआत राजस्थान के साथ ही की थी. उम्मीद की जा रही है कि फ्रेंचाइजी रवींद्र जडेजा को टीम की कमान सौंप सकती है.

हालांकि, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल के टीम में होने से और फ्रेंचाइजी का युवा खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना, इस बात की ओर संकेत देता है कि फ्रेंचाइजी जायसवाल या पराग में से भी किसी एक को कप्तान बना सकती है. क्योंकि जब पिछले सीजन संजू कुछ मैचों के लिए उपलब्ध नहीं थे, तब फ्रेंचाइजी ने पराग को कमान सौंपी थी.

अगर जडेजा को कप्तानी सौंपी जाती है, तो वह शेन वार्न, राहुल द्रविड़, शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन और रियान पराग जैसे दिग्गज नामों के साथ आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स का नेतृत्व करने वाले आठवें खिलाड़ी बन जाएंगे. जडेजा आगामी सीज़न में टीम को स्थिरता और दिशा प्रदान कर सकते हैं. अगर जडेजा के आंकड़ों पर नजर डालें तो रवींद्र जडेजा ने 254 मैच खेले हैं और 27.86 की औसत और 130.29 की स्ट्राइक-रेट से 3260 रन बनाए हैं.

कप्तानी की खबरों के अलावा, राजस्थान अपने घरेलू मैचों को जयपुर से शिफ्ट करने की योजना बना रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को आईपीएल 2026 में अपने कुछ खेलों की मेजबानी करने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: AUS vs ENG: एशेज में गर्माया माहौल, बीच मैदान पर भिड़े बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन

यह भी पढ़ें: 'ये भी हो सकता है कि...' वर्ल्ड कप टीम में नहीं शुभमन गिल को जगह नहीं मिलने पर पूर्व भारतीय ने कही बड़ी बात