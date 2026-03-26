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IPL 2026: 'मुझे कुछ साबित नहीं करना', बहुत मुश्किल सवाल पर गिल का जवाब, स्टार बल्लेबाज ने दिया चार साल का हवाला

Shubman Gill: पिछले सीजन में उम्दा प्रदर्शन के बाद गिल एक बार फिर से गुजरात की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं. और अभियान शुरू करने से पहले उन्होंने काफी अहम बात कही है

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IPL 2026: 'मुझे कुछ साबित नहीं करना', बहुत मुश्किल सवाल पर गिल का जवाब, स्टार बल्लेबाज ने दिया चार साल का हवाला
IPL 2026: गिल से मेगा टूर्नामेंट में बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं
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गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2026 टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम से बाहर किए जाने के बाद उन्हें आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है. गिल टी20 विश्व कप से पहले भारत के उप-कप्तान थे, लेकिन संजू सैमसन को शीर्ष क्रम में जगह देने के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. भारत ने इस बार रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब जीता. गिल भारत की टेस्ट और वनडे टीमों के कप्तान होने के साथ-साथ आईपीएल में गुजरात टाइटंस का नेतृत्व भी कर रहे हैं. 

सत्र पूर्व संवाददाता सम्मेलन में जब इस सलामी बल्लेबाज से पूछा गया कि क्या विश्व कप में नजरअंदाज किए जाने के बाद उन्हें कुछ साबित करना है, तो गिल ने कहा, 'पिछले तीन-चार सत्रों को देखें तो मुझे लगता है कि आईपीएल में मेरे सबसे ज्यादा रन हैं. इस सत्र में मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. पिछले चार साल में हमने टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है और मैंने एक बल्लेबाज के रूप में भी अच्छा किया है.' गिल लगातार आईपीएल में रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं. उन्होंने पिछले सत्र में 650 रन, उससे पहले 426 रन और 2023 में 890 रन बनाए थे.

उन्होंने कहा,'मुझे वही करना है जो मैं पिछले चार साल से कर रहा हूं. टीम को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा. अगर हम ऐसा करते रहे, तो निश्चित रूप से हम एक बार फिर ट्रॉफी जीतेंगे.' गिल ने 2024 सत्र से हार्दिक पंड्या से कप्तानी संभाली थी. गुजरात टाइटंस ने 2022 में आईपीएल में पदार्पण के साथ ही ट्रॉफी जीतकर नाम कमाया था.

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