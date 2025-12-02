IPL 2026 Auction List: ग्लेन मैक्सवेल डर गए! इन 2 बड़ी वजहों से इस बार नहीं कराया मिनी ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन, हमवतन बनीं सबक

अगले साल इंडियन प्रीमियर के लिए इसी महीने होने जा रही मिनी ऑक्शन की तारीख भी साफ हो गई है. और रजिस्ट्रेशन के लिए कुल खिलाड़ियों की संख्या भी सामने आ गई है. नीलामी का आयोजन 16 दिसंबर को अबु धाबी में होगा, तो कुल 1,355 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. करोड़ों फैंस भौंचक्के हैं कि कंगारू दिग्गज और टी20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने इस बार नीलामी से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. मैक्सवेल हाल ही में भारत के खिलाफ खेली गई 5 टी20 मैचों की सीरीज का हिस्सा थे. मैक्सवेल साल 2012 से आईपीएल का हिस्सा थे. अब जबकि फिट होने के बावजूद मैक्सवेल नीलामी से पीछे हट गए हैं, तो इसके पीछे 2 बड़ी वजह दिखाई पड़ रही हैं.

1. उम्र आ गई आड़े

ग्लेन मैक्सवेल के नीलामी में हिस्सा लेने से कदम पीछे खींचने की पहली बड़ी वजह उनकी उम्र है. मैक्सवेल 38वें साल में चल रहे है और अब जब सभी फ्रेंचाइजी अपनी तीन साल की प्लानिंग लेकर चलते हैं और युवाओं को प्लानिंग में शामिल करते हैं, तो ऐसे में प्रबंधन इस उम्र के विदेशी खिलाड़ियों पर न के बराबर ही दांव लगाते हैं. इसका हालिया उदाहरण विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली हालिया ऑस्ट्रेलियाई वीमेंस टीम की कप्तान एलिसा हीली रहीं. हीली अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं, लेकिन उम्र 35 की होने के कारण सभी फ्रेंचाइजी टीमों ने उन्हें प्लानिंग से बाहर रखते हुए उन पर दांव नहीं लगाया. और उन्हें कोई खरीददार नहीं मिला. हो सकता है कि मैक्सी के लिए हीली बड़ा संकेत बन गईं.

2. पिछले दो साल का प्रदर्शन

साल 2024 में मैक्सवेल को आरसीबी ने 11 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन वह टूर्नामेंट की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक रहे. मैक्सवेल 10 मैचों में 8.00 के औसत से सिर्फ 52 ही रन बना सके. आप सोचिए कि आरसीबी को मैक्सवेल के एक-एक रन कितना महंगा पड़ा. वहीं. इस साल पंजाब ने उन्हें 4.20 करोड़ रुपये में खरीदा तो,7 मैचों में 8.00 का ही औसत निकाल सके. इस पर कोई भी समझदार खिलाड़ी क्या करेगा. वही करेगा, जो मैक्सवेल ने किया. कोई भी समझ सकता है कि अगर मैक्सवेल नीलामी में आते, तो शायद ही कोई टीम उन पर दांव लगाती. ऐसे में इसी डर की वजह से मैक्सवेल ने नीलामी से किनारा करना ही बेहतर समझा. वैसे कौन जानता है कि अगर वह नालामी में आते, तो कोई सी टीम बेस प्राइस पर उन्हें ले लेती, लेकिन तमाम हालात के डर ने उन्हें कदम खींचने पर मजबूर कर दिया.



