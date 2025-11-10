IPL 2026 की नीलामी भारत में दिसंबर महीने के इस तारीख को होने की उम्मीद - रिपोर्ट

IPL 2026 Auction Date: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की उलटी गिनती शुरू हो गई है. टूर्नामेंट शुरू होने में लगभग चार महीने बाकी हैं और सभी 10 फ्रेंचाइज़ी मिनी नीलामी से पहले अपनी टीमों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं. टीमों को 15 नवंबर तक अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची बीसीसीआई को सौंपनी है. इस बीच, सोशल मीडिया पर संभावित ट्रेड डील्स को लेकर कई अफवाहें चल रही हैं, लेकिन अब तक किसी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

15 दिसंबर को नीलामी भारत में होने की संभावना

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल 2026 की नीलामी 15 दिसंबर को हो सकती है. आयोजन स्थल के रूप में भारत का चयन किए जाने की संभावना है. गौर करने वाली बात है कि पिछली दो नीलामियां विदेशी स्थानों पर आयोजित हुई थीं जिनमें से एक थी जेद्दा (सऊदी अरब), जहां आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी संपन्न हुई थी.

आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन

पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इतिहास रचते हुए अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. टीम ने 18 साल बाद ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस को रिलीज़ करने के बाद, फ्रेंचाइज़ी ने रजत पाटीदार को कप्तान नियुक्त किया है. मध्य प्रदेश के यह बल्लेबाज आईपीएल 2026 में भी टीम की कमान संभालेंगे.

चेन्नई और राजस्थान के लिए अहम नीलामी

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए यह नीलामी बेहद अहम मानी जा रही है. पिछले सीजन में CSK आखिरी स्थान पर रही थी, जबकि RR रनर-अप के रूप में टूर्नामेंट खत्म किया था. रविचंद्रन अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने के बाद, सीएसके के पास अब पर्स में बड़ी रकम उपलब्ध होगी. पिछले साल टीम ने उन्हें ₹9.75 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.

रॉयल्स के सामने सैमसन ट्रेड की चुनौती

रुतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में सीएसके अपनी टीम संयोजन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश करेगी. वहीं, राजस्थान रॉयल्स को अपने कप्तान संजू सैमसन के संभावित ट्रेड की खबरों के चलते रणनीति बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

आरसीबी पर होंगी नजरें

खिताब की रक्षा करने उतरी आरसीबी इस बार किस तरह टीम तैयार करती है, यह देखना दिलचस्प रहेगा. टीम प्रबंधन का लक्ष्य संतुलन बनाए रखते हुए ट्रॉफी बरकरार रखना होगा.