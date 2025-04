IPL 2025: कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज, 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल ने बताया

Chris Gayle react on toughest bowler to faced in IPL: दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) ने उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर मानते हैं. 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से विख्यात गेल ने इनसाइड स्पोर्ट्स के साथ इंटरव्यू में आईपीएल (IPL) के उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिसके खिलाफ बल्लेबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल हुआ करती थी. गेल ने सबसे खतरनाक गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का चुनाव किया है. बता दें कि बुमराह (Chris Gayle on Jasprit Bumrah) ने अबतक आईपीएल (IPL) में 134 मैच खेलकर 165 विकेट चटकाए हैं. बुमराह को आईपीएल (IPL) का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है.

वहीं दूसरी ओर गेल ने आईपीएल का सबसे बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली का चुनाव किया है और साथ ही उन्होंने सरफराज खान को अपना दोस्त बताया है. क्रिस गेल के करियर की बात करें तो विस्फोटक बैटर ने आईपीएल (Chria Gayle in IPL) में अबतक 142 मैच खेले हैं और इस दौरान 4965 रन बनाए हैं. आईपीएल में गेल ने 6 शतक और 31 अर्धशतक जमाने का कमाल किया है.

आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड गेल के ही नाम है. गेल ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ मैच में 175 रन बनाए थे, जो टूर्नामेंट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है, इस रिकॉर्ड को आजतक कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.

बता दें कि क्रिस गेल के नाम टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. गेल ने टी-20 क्रिकेट में ( Most runs in career in T20s) 14562 रन बनाए हैं. गेल ने 463 मैच खेले हैं. गेल के नाम टी-20 में 22 शतक औऱ 88 अर्धशतक दर्ज है. टी-20 में गेल का स्ट्राइक रेट 144.75 का रहा है.