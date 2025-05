IPL 2025: 'थोड़ा समझदारी और विश्वसनीय...', इस खबर पर बुरी तरह भड़के ऋषभ पंत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh pant) ने प्रदर्शन से बहुत ही ज्यादा निराश किया है. अब जबकि लखनऊ का सिर्फ 1 ही मैच बाकी बचा है, तो 13 मैचों के बाद 27 करोड़ी पंत 12.27 के औसत से सिर्फ 135 ही रन बना सके हैं. साफ है कि वह सुपर जॉयंट्स के लिए बहुत ही महंगे साबित हुए हैं. और मामला यहां तक चला गया है कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तेजी से वायरल होने लगीं कि लखनऊ प्रबंधन अगले सीजन से पहले पंत को रिलीज करने जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, 'लखनऊ प्रबंधन ने महसूस किया है कि 27 करोड़ की रकम पंत के लिए बहुत ज्यादा है.' बहरहाल, कप्तान को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इन खबरों का पंत ने ट्रोलर्स को लताड़ते हुए जोरदार खंडन किया है.

"हमें नुकसान पहुंचा रहे..." मिचेल मार्श ने लखनऊ के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने पर कही बड़ी बात, ऋषभ पंत का किया समर्थन

I understand fake News gives more traction To content but let's not built everything around it . Little sense and credible news will help more rather making fake news with agenda . Thanks have a good day . Let's be responsible and sensible what we put out on social media 🇮🇳🙏🏻