RCB vs PBKS, IPL 2025: सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया आईपीएल 2025 का विजेता

IPL 2025 Final Prediction : भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar on IPL 2025 Final) ने आईपीएल 2025 के विनर को लेकर भविष्यवाणी की है. गावस्कर ने उस टीम के बारे में बात की है जो इस बार आईपीएल का खिताब जीत सकती है. पूर्व कप्तान ने स्पोर्ट्स टूडे के साथ बात करते हुए आईपीएल को लेकर भविष्यवाणी की है. गावस्कर ने माना है कि इस बार आईपीएल का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB Will Win the IPL 2025 Final) की टीम जीतेगी. बता दें कि आरसीबी चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है. फाइनल में आरसीबी का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ होना है. दोनों टीमें एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है. (Sunil Gavaskar Predited the Winner of IPL 2025)

आरसबी को लेकर गावस्कर ने कहा, "रॉयल चैलेंजर्स ने पिछले आठ मैचों में जिस तरह से क्रिकेट खेला है, उसके कारण उन्होंने जीत हासिल की है, आप जानते हैं कि उन्होंने शानदार खेल दिखाया है और आसानी से मैच जीता है और इससे उन्हें बहुत आत्मविश्वास मिला है, मुझे लगता है कि उनके पास एक ऑल राउंड टीम हैं, इसलिए मेरे लिए वे ही पसंदीदा हैं, शायद बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वे पसंदीदा हैं और खिताब जीतने की दावेदार हैं.

बता दें कि चौथी बार आरसीबी टीम फाइनल खेलने मैदान पर उतरेगी लेकिन अबतक एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई थी. वहीं, 2014 के बाद दूसरी बार पंजाब किंग्स फाइनल खेलने मैदान पर उतरेगी. अब ये देखना है कि दोनों में से किस टीम को फायदा मिलता है और खिताब जीतने में सफल रहती है.

दोनों टीमें इस प्रकार है

आरसीबी की टीम: विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), स्वास्तिक चिकारा, जितेश शर्मा, फिलिप साल्ट, मनोज भंडागे, टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, लियाम लिविंगस्टोन, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, नुवान तुषारा, यश दयाल, रसिख दार सलाम, सुयश शर्मा, मोहित राठी, अभिनंदन सिंह, मयंक अग्रवाल, ब्लेसिंग मुजारबानी, टिम सेफर्ट

पंजाब किंग्स की टीम: नेहल वढेरा, हरनूर सिंह, श्रेयस अय्यर, मुशीर खान, पाइला अविनाश, प्रभसिमरन सिंह, विष्णु विनोद, जोश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस, प्रवीण दुबे, प्रियांश आर्य, अजमतुल्लाह उमरजई, एरोन हार्डी, हरप्रीत बराड़, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, कुलदीप सेन, विजयकुमार वैशाख, यश ठाकुर, मिशेल ओवेन, काइल जैमीसन